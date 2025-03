São Paulo pode ter reforço para decisão contra o Palmeiras no Paulistão

O São Paulo tem uma semana de treinos pela frente visando a semifinal contra o Palmeiras no Allianz Parque. A semana pode ser crucial para o Tricolor ganhar mais um "reforço". Luiz Gustavo segue em recuperação de uma fratura no dedo do pé esquerdo e pode se tornar uma opção para a equipe em breve.

O jogador iniciou o processo de transição física em fevereiro. O São Paulo já sabia que não contaria com Luiz Gustavo para as quartas de final do Paulistão, contra o Novorizontino, mas há a possibilidade de o volante estar 100% recuperado para enfrentar o Palmeiras, na semifinal marcada para segunda-feira (10).

A recuperação de Luiz Gustavo seria um alívio para o Tricolor, especialmente pelas dificuldades na posição. Sem Pablo Maia, que passou por cirurgia no tornozelo e deve perder todo o primeiro semestre, o volante é o substituto imediato.

Há também a possibilidade de Zubeldía utilizar Negrucci, revelado na base, mas, por se tratar de um jogo único e decisivo, a experiência de Luiz Gustavo faz dele a opção mais "madura" para a decisão.

Com os desfalques, Bobadilla, que substituiu Pablo Maia na partida em que o volante se lesionou, contra o São Bernardo, na última rodada do Paulistão, deve ser titular no próximo confronto da competição. O Tricolor também conta com Alisson e Marcos Antônio para a posição. Mas quem mais se aproxima da função desempenhada por Pablo Maia é justamente Luiz Gustavo.

Veja a programação do São Paulo para a semana

Quarta-feira (05/03)

16h00 – Treino (CT da Barra Funda)

Quinta-feira (06/03)

09h30 – Treino (CT da Barra Funda)

Sexta-feira (07/03)

09h30 – Treino (CT da Barra Funda)

Sábado (08/03)

09h30 – Treino (CT da Barra Funda)

Domingo (09/03)

09h30 – Treino (CT da Barra Funda)

Segunda-feira (10/03)