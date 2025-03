Supercopa Feminina começa com o duelo entre São Paulo e Sport

Começa nesta sexta-feira (07) a quarta edição da Supercopa Feminina, a competição que abre o calendário do futebol feminino no país.

Estreantes do torneio, o Sport e o São Paulo entram em campo às 21h30, na Ilha do Retiro.

Nesta edição, são oito times participando: Sport, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Real Brasília e Flamengo.

Os clubes classificados são os 12 melhores do Brasileirão A1 e os semifinalistas do Brasileirão A2, em 2024.

A Supercopa Feminina é realizada em três fases, todas no formato mata-mata. Na primeira etapa, os oito clubes são divididos em quatro grupos, cada um com duas equipes. Os vencedores de cada grupo avançam para a semifinal. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O torneio será disputado entre os dias 9 e 16 de março.

Gabi Zanotti, do Corinthians, celebra gol na Suporcopa do ano passado. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

As Brabas são as únicas vencedoras da competição com três títulos. Em 2022, conquistaram o troféu ao derrotar o Grêmio por 1 a 0. Em 2023, disputaram a grande final contra o Flamengo, vencendo por 4 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo. O tricampeonato veio no ano passado, sob o comando de Lucas Piccinato. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em casa.

Nas próximas fases, a equipe com melhor campanha (ou seja, melhor saldo de gols) na competição terá o mando de campo.

No ano que vem, a competição será definida em outro formato, apenas com a equipe campeã do Brasileirão A1 e da Copa do Brasil.

Confira os jogos das quartas de final:

07.03 (sexta-feira) - Sport x São Paulo - 21h30 - Ilha do Retiro, Recife (PE)

08.03 (sábado) - Bahia x Cruzeiro - 19h - Estádio Alberto Oliveira, Feira de Santana (BA)

09.03 (domingo) - Grêmio x Corinthians - 16h - Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

09.03 (domingo) - Real Brasília x Flamengo - 16h - Estádio Valmir Campelo Bezerra, Gama (DF)

As semifinais estão previstas para o dia 12 de março e a grande final no dia 16 de março.