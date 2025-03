São Paulo: Zubeldía encontra Abel em duelo entre pressão e reafirmação

Luis Zubeldía tem um grande desafio pelo São Paulo na segunda-feira (6). O treinador encara a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, em jogo disputado no Allianz Parque, casa do rival.

Os cenários, porém, são distintos para ambos os lados. Embora os dois tenham passado por momentos turbulentos com suas torcidas, a situação de Zubeldía é mais desafiadora.

Vaias se tornaram comuns em alguns jogos da fase de grupos para as duas equipes. No São Paulo, a sequência sem vitórias gerou questionamentos sobre o trabalho do treinador. No Palmeiras, a classificação para as quartas veio apenas nas últimas rodadas, aumentando a pressão sobre Abel Ferreira.

Zubeldía tem uma meta tripla para este confronto. A primeira está ligada à pressão. Embora tenha recebido respaldo da diretoria, como o Lance! antecipou, a cobrança por um resultado positivo ainda existe. Uma eliminação não significaria uma demissão imediata, mas aumentaria a tensão nos bastidores.

A segunda envolve as metas esportivas e financeiras do São Paulo na temporada. No planejamento do clube, alcançar a final do estadual é um objetivo importante. Caso a equipe não avance, será necessário compensar a perda financeira com outras competições, principalmente em premiações.

Por fim, a terceira meta pode consolidar o trabalho de Zubeldía no São Paulo. O treinador ainda busca seu primeiro título pelo clube. Se chegar à final e conquistar o troféu, ganhará mais confiança e respaldo para o restante da temporada.

Assim, o argentino entra em campo para um duelo que equilibra pressão e reafirmação.

Zubeldía tem alguns objetivos em mente em decisão contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Abel Ferreira chega em outra situação

Abel Ferreira nunca teve seu cargo ameaçado neste início de temporada. A pressão existia pela classificação, mas, mesmo com algumas vaias e críticas, o Allianz Parque se dividia entre setores que seguiam apoiando o treinador português.

O Palmeiras tinha como meta mínima chegar à semifinal, mas a grande ambição de Abel vai além: ele busca se tornar o técnico mais vitorioso da história do clube. Se Zubeldía tenta conquistar seu primeiro título pelo São Paulo, Abel mira sua 11ª taça à frente do Palmeiras.