Oscar se posiciona sobre jogar decisão entre Palmeiras e São Paulo em sintético

Oscar, um dos destaques do São Paulo neste começo de temporada, posicionou-se em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7) sobre a semifinal do Campeonato Paulista acontecer em gramado sintético. O clássico contra o Palmeiras acontecerá no Allianz Parque.

Recentemente, Lucas Moura e alguns outros nomes do futebol nacional se manifestaram contra o uso do sintético, acusando má qualidade e o alto risco de lesão.

Oscar afirmou que não é uma briga contra o gramado do Palmeiras em si, mas sim contra o uso de sintético, no geral. De acordo com as suas palavras, o medo é por lesões, relembrando casos como de Alisson e outros companheiros que chegaram a perder parte da temporada pelo problema.

O jogador ainda alegou que não tinha tanta experiência assim com gramados sintéticos, nem no período em que atuou fora do Brasil.



- Tenho percebido dificuldade com meus companheiros - abriu sobre o assunto

- Sobre o gramado sintético, na Europa e na China, eu não joguei em campos assim, então esta é minha primeira experiência. Tenho percebido que muitos jogadores estão sofrendo com essa adaptação. Nos jogos em gramado sintético, contra a Portuguesa e contra o Palmeiras, acabei não jogando muito, mas vi que meus companheiros sentiram dificuldades - explicou Oscar.

Oscar abriu jogo sobre polêmica com gramado sintético (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Oscar deve ser opção contra o Palmeiras

Na fase de grupos, quando o São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no primeiro Choque-Rei do ano, Oscar e Lucas Moura foram poupados no começo do confronto, para evitar lesões ou questões maiores. Porém, como o jogo de segunda, dia 10 de março, é uma decisão em jogo único, a estratégia será diferente.

Zubeldía ainda não fechou uma formação, mas deve manter o mesmo esquema de jogos como contra o Novorizontino, que optou por um trio com Oscar, Calleri e Lucas Moura.