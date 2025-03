São Paulo encaminha renovação com patrocinador máster

O São Paulo e a Superbet, patrocinador máster do clube, caminham para assinar a renovar do contrato até 2030. Segundo o Lance! apurou, o acordo ainda não está fechado, mas as ambas partes estão negociando. As conversas estão avançadas e devem ser concluídas com êxito.

De acordo com as informações da reportagem do Lance!, falta a assinatura do São Paulo e do patrocinador para que o acordo seja sacramentado e oficializado. A partir daí, seria definido por mais quantas temporadas seria válido, mas a expectativa é que siga até 2030.

Atualmente, o contrato da Superbet com o clube prevê o pagamento de R$ 52 milhões por mês para a exposição da marca no uniforme e em outras propriedades do clube. Com a possível renovação do vínculo, alguns valores devem ser ajustados.

Inclusive, atualmente a patrocinadora máster ajuda o Tricolor a bancar algumas questões como salários de nomes de peso, como Oscar.

Patrocinadora máster ocupa maior parte do uniforme do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Patrocinador assumiu contrato milionário com o São Paulo em 2024

O primeiro acordo com a casa de apostas foi acertado para ser válido a partir de 2024. Na época, foi fechado um acordo de R$ 156 milhões, por três anos. A marca substituiu um espaço que antes era ocupado por outra casa de apostas, a Sportsbet.io.