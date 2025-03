O São Paulo treinou nesta quinta-feira (6) e segue estudando a melhor estratégia para a decisão contra o Palmeiras que acontece na segunda-feira (10) pela semifinal do Campeonato Paulista.

No treino desta quinta-feira (6), o elenco do Tricolor foi dividido em dois. Os titulares na classificação contra o Novorizontino participaram de um trabalho de posse de bola e enfrentamento.

O restante foi dividido em dois times para um enfrentamento de 11 contra 11. Alguns jogadores da base do São Paulo participaram das atividades no CT da Barra Funda.

Qual pode ser a provável escalação do São Paulo contra o Palmeiras?

Segundo o Lance! apurou, o esperado é que Lucas Moura e Oscar estejam entre os titulares. O jogo acontece no Allianz Parque, gramado sintético, mas diferente do jogo pela fase de grupos em que foram poupados no começo do confronto, este é decisivo e acontece em etapa única.

Sem Pablo Maia, Luiz Gustavo ainda é visto como dúvida. Existe uma esperança de o volante estar 100% recuperado para enfrentar o Palmeiras, enfrentando uma fratura no pé, mas ainda não é possível cravar. Alisson pode exercer a função.

São Paulo deve manter sistema com três zagueiros (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

A tendência é que uma formação parecida com o jogo contra o Novorizontino seja mantida. Ou seja, ao invés do quarteto, o sistema de três zagueiros deve ser utilizado novamente.

Desta forma, é uma provável escalação conta com Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas Moura e Calleri.