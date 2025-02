‘Não tem desculpa’: Calleri desabafa após empate e mau jogo do São Paulo

O São Paulo fez uma apresentação abaixo do esperado diante da Inter de Limeira e ficou no 0 x 0 na noite desta segunda-feira (10), em Brasília, pelo Campeonato Paulista. O Tricolor teve muita dificuldade de criar no setor ofensivo e o time não conseguiu gerar interações entre suas peças de ataque.

Na saída de campo, Calleri desabafou sobre o resultado e apontou as falhas do elenco na partida. Para ele, o time tinha totais condições de sair do estádio Mané Garrincha com os três pontos garantidos.

- Um jogo onde não jogamos bem. No primeiro tempo, tivemos duas, três chances que não foram também muito claras. Segundo tempo com um a mais não fizemos outra vez uma boa partida. Fomos todos um pouco lentos, terminamos fazendo cruzamentos muito rápidos. Não conseguimos conectar. Não tem desculpa hoje. - disse o argentino à CazéTV.

Calleri teve uma atuação abaixo pelo São Paulo diante da Inter de Limeira. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo soma seu segundo tropeço seguido no estadual. No fim de semana, perdeu para o RB Bragantino fora de casa após também ter vantagem de um homem a mais em campo desde o fim do primeiro tempo.

Os dois jogos seguidos sem vencer ascendem um alerta da torcida após um bom começo de estadual com quatro jogos seguidos sem perder. Sobre essa mudança de cenário vivida pela equipe na competição, Calleri foi categórico ao não criar grande alarde sobre os últimos resultados.

- Antes não éramos os melhores do mundo e agora não somos os piores do mundo, também. Claro que temos o que melhorar, porque um jogo como hoje tínhamos de ganhar - afirmou.

O São Paulo se mantém na liderança do Grupo C com 14 pontos, seguido pelo Novorizontino, que tem 11 pontos. Noroeste, com sete, e Água Santa, com cinco, fecham a classificação da chave. O próximo compromisso do Tricolor é na quinta-feira (13), às 21h30, diante do Velo Clube, mais uma vez em Brasília.