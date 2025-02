Com Neymar, Santos ultrapassa Palmeiras e São Paulo em rede social; veja ranking

Impulsionado pela contratação de Neymar, o Santos teve um grande crescimento nas redes sociais nas últimas semanas. No último fim de semana, o Peixe ultrapassou rivais como São Paulo e Palmeiras em número de seguidores no Instagram. O Flamengo lidera o ranking entre os clubes brasileiros.

No fim de janeiro, antes da confirmação de Neymar como reforço do clube, o Santos tinha 3,5 milhões de seguidores no Instagram. Até a noite do último domingo (9), o número aumentou para 7,1 milhões. O Palmeiras soma 7 milhões, enquanto o São Paulo acumula 6,9 milhões.

Com o crescimento, o Santos se tornou o terceiro clube brasileiro mais seguido na rede social. O Flamengo é o primeiro, com 21,5 milhões, enquanto o Corinthians ocupa a segunda posição, com 13 milhões. A conta pessoal de Neymar por si só soma quase 230 milhões de seguidores.

Veja o Top10 dos clubes brasileiros no Instagram

1. Flamengo - 21,5 milhões

2. Corinthians - 13 milhões

3. Santos - 7,1 milhões

4. Palmeiras - 7 milhões

5. São Paulo - 6,9 milhões

6. Vasco - 3,5 milhões

7. Grêmio - 3,4 milhões

8. Atlético-MG - 3,3 milhões

9. Cruzeiro - 3,1 milhões

10. Fluminense - 2,5 milhões

Efeito Neymar: Santos impulsiona mais acordos

De acordo com apuração do Lance!, o Santos recebeu propostas de mais de dez empresas interessadas em explorar as diversas propriedades da camisa alvinegra. Na chegada do atleta, o espaço vendido dentro do número da camisa nas costas foi negociado por R$ 3 milhões. A cifra aumentou em 400% em comparação ao valor anterior do espaço exposto, que é de R$ 600 mil.

Outras empresas fecharam acordo com o Santos para o "Neyday", quando o camisa 10 foi apresentado. A Netshoes, Dana Cosméticos e a Claro estiveram entre as novas patrocinadoras no dia do evento.