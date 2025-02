Após Vampeta e Paulo Nunes, Band mira ídolo do São Paulo para vaga de Denílson

A Band segue em busca de um novo nome para substituir Denílson no programa "Jogo Aberto" ao lado da apresentadora Renata Fan. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", após as recusas de Paulo Nunes e Vampeta, a emissora agora mira o ex-lateral Cicinho, que atua como comentarista do SBT.

O primeiro nome tentado pela Band foi de Paulo Nunes, que também recebeu uma proposta da CazéTV. O comentarista, contudo, segue como comentarista nas transmissões da Globo e do Sportv. Com a recusa do ex-atacante, a emissora procurou Vampeta, mas o ídolo do Corinthians preferiu seguir na Jovem Pan.

Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo São Paulo, Cicinho se aposentou em 2018. Ao longo da carreira, o lateral também defendeu Atlético-MG, Botafogo, Real Madrid, Roma, Villarreal, Sport e Sivasspor-TUR. Em 2020, o ex-jogador foi contratado pelo SBT, onde atua no programa "Arena SBT".

Carreira de Denílson como comentarista

Após pendurar as chuteiras, Denílson começou a carreira como comentarista na Band, durante a Copa do Mundo de 2010. Após se destacar na função, o ex-jogador foi escalado para o "Jogo Aberto" ao lado da apresentadora Renata Fan. A dupla colecionou fãs por conta do carisma ao abordar notícias esportivas.

Após 15 anos na Band, Denílson recebeu uma proposta da Globo e fechou com a emissora líder de audiência. O ex-jogador vai atuar como comentarista em um programa do "Sportv" aos domingos, além de participações pontuais em outros programas esportivos da empresa, como o "Globo Esporte SP".

