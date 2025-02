São Paulo volta a tropeçar com um a mais e empata com a Inter de Limeira

Mais uma vez o cenário do jogo se apresentou favorável ao São Paulo e a equipe não soube aproveitar. O Tricolor teve um jogador a mais desde a reta final do primeiro tempo, mas não converteu as chances criadas e ficou no empate em 0 x 0 com a Inter de Limeira, em jogo atrasado da 1ª rodada do Paulistão. A partida da noite desta segunda-feira (10) foi disputada no Mané Garrincha, em Brasília, por conta da ocupação do MorumBis com a apresentação da cantora Shakira.

Esse é o segundo tropeço seguido do São Paulo com um homem a mais em campo. No fim de semana, o mesmo aconteceu contra o RB Bragantino, que também levou um vermelho nos acréscimos do primeiro tempo. Para efeitos de classificação, o resultado não mexe muito com a posição da equipe, que segue na liderança do Grupo C com 14 pontos. A Inter de Limeira se mantém na lanterna do Grupo A, com seis pontos, mas deixa a última posição geral da competição.

São Paulo x Inter de Limeira no Campeonato Paulista 2025. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

A partida desta noite evidenciou alguns problemas do São Paulo na criação de jogadas ofensivas contra defesas bem fechadas. Assim como em Bragança Paulista, a equipe de Luis Zubeldía teve a bola, controlou boa parte das ações do jogo, mas não concluiu em chutes perigosos. O fim de jogo, aliás, se tornou uma grande sequência de cruzamentos sem direção na área, o que mostrou pouca paciência e frieza do elenco na reta decisiva da partida.

A principal mudança foi a ausência de Luciano. Zubeldía escalou o time praticamente todo titular, com a saída do camisa 10 e de Alan Franco, na zaga, que teve Sabino escalado em seu lugar. Para a vaga no ataque, Ferreira foi o escolhido e teve poucos momentos efetivos em suas jogadas individuais pelo lado. O apito final soou sob vaias da torcida e discussões entre jogadores das equipes em campo. O Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (13) diante do Velo Clube, mais uma vez em Brasília.

A troca promoveu uma importante alteração tática no time. Luciano sempre atuou como um segundo atacante, mas nesta partida a função seria ocupada por Oscar, já que Ferreira é ponta-esquerda. Por outro lado, o camisa 8 "acumulou funções" em campo e precisou ajudar na criação das jogadas, se aproximando dos volantes e desfalcando o setor de finalização. Não à toa, não disparou nenhum chute contra a meta da Inter de Limeira.

O São Paulo fez um jogo com poucos homens dentro da área e mostrou poucas variações em suas jogadas. As entradas de Lucas Ferreira e Ryan Francisco na segunda etapa até aumentou o ritmo da equipe, mas não surtiu efeito para que o Tricolor chutasse mais ao gol do rival. No total, foram 24 finalizações no jogo do São Paulo e apenas duas defesas difíceis goleiro.

São Paulo x Inter de Limeira no Campeonato Paulista 2025. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como foi São Paulo x Inter de Limeira

O primeiro tempo em Brasília foi pouco movimentado e a torcida são-paulina viu o time com muitas dificuldades de criar e furar o bloqueio bem montado pelo técnico Felipe Conceição, da equipe do interior. Com uma formação de três zagueiros, a Inter conseguiu diminuir os espaços de Calleri, que atuou na referência do ataque.

Pelos lados, Lucas Moura e Ferreira também não conseguiram encaixar jogadas decisivas no ataque. Apesar do camisa 11 ter tido bons momentos em duelos um contra um, foram ações pouco efetivas.

O cenário gerou um São Paulo pouco presente no setor de ataque, com poucos atletas próximos à grande área e o primeiro tempo terminou com apenas uma grande jogada do Tricolor. Calleri recebeu a bola de costas para o gol, passou de letra para Oscar, que serviu Igor Vinicius. O lateral cruzou de primeira para o próprio camisa 9, que correu para finalizar de cabeça, mas ela subiu e foi para longe.

Lucas teve uma oportunidade em cobrança de falta, mas bateu para fora. Em outro lance, Ferreira segurou a bola, levou para o meio e rolou para Alisson, que teve o chute desviado e facilitou para o goleiro Igo Gabriel.

Nem a expulsão de Juan Tavares na reta final do primeiro tempo facilitou para o time de Luiz Zubeldía, que seguiu com dificuldades de envolver a Inter. O lateral deu um carrinho desleal e por trás em Igor Vinicius, que puxava um contra-ataque, e recebeu o vermelho após consulta do árbitro no VAR.

Enzo Díaz teve oportunidades de balançar as redes na partida. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Do lado do rival, a estratégia foi apostar nos contra-ataques em velocidade para pegar a defesa do São Paulo desarrumada. A proposta não gerou nenhum lance de perigo, mas deixou a defesa são-paulina em alerta o tempo todo.

Segundo tempo pouco efetivo

Na segunda etapa, o São Paulo seguiu com dificuldades de ocupar a área da Inter de Limeira, mas teve jogadas pontuais que assustaram o adversário. Enzo Díaz cobrou falta aos 13 minutos, a bola desviou na barreira e passou muito perto da trave do goleiro Igo Gabriel, que já estava batido no lance e não poderia fazer nada.

Pouco depois, aos, 15 minutos, Ferreira conseguiu encaixar sua primeira jogada individual no lado esquerdo, driblou o adversário na linha de fundo, invadiu a área e bateu na diagonal do goleiro rival, que saiu bem para fechar o ângulo e mandou para escanteio. Foi apenas o terceiro chute na direção do gol do Tricolor e a primeira grande defesa do goleiro.

Com um a mais e entendendo que precisava ocupar mais a área adversária, Zubeldía sacou Alisson, volante, e colocou Ryan Francisco para fazer dupla de ataque com Calleri. Pelo lado, tirou Ferreira e deu minutos a Lucas Ferreira, mais um destaque do sub-20. Outra troca para renovar o gás foi Cédric Soares, que fez sua estreia entrando na vaga de Igor Vinicius.

A partir daí, a partida se desenhou como em muitos outros confrontos no futebol. Uma equipe a todo custo tentando marcar o gol e a outra se defendendo como pode. O São Paulo alçou diversas bolas na área e os jogadores não conseguiam aproveitar chances claras.

Em dois cruzamentos seguidos, Enzo Díaz e Arboleda ficaram cara a cara com a meta adversária e chutaram torto para fora. No primeiro, o lateral ainda teve tempo de dominar, cortar para a perna direita e chutar, mas viu ela desviar na zaga e subir. Logo depois, o escanteio passou por todo mundo e sobrou para o zagueiro equatoriano, que pulou para chutar e pegou esquisito na bola, mandando ela pela linha de fundo mesmo com o gol aberto.

Nos minutos finais, os chutes de fora da área e os cruzamentos se intensificaram ainda mais. Lucas Ferreira arriscou de longe e a bola passou muito perto do gol de Igo Gabriel. Oscar e Lucas também tentaram bolas alçadas para achar André Silva, que entrou na vaga de Calleri, e Ryan Francisco, mas sem sucesso. Fim de jogo e 0 x 0 no placar.

✅ FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 0 X 0 INTER DE LIMEIRA

1ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA (JOGO ATRASADO)

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena BRB Mané Garrincha, Brasília, Distrito Federal

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Pablo Maia (SAO) | Marlon e Bernardo (INT)

🟥 Cartões vermelhos: Juan Tavares (INT)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luiz Zubeldía)

Rafael, Enzo Díaz, Arboleda, Sabino e Igor Vinicius (Cédric Soares); Alisson (Ryan Francisco), Pablo Maia e Oscar; Ferreira (Lucas Ferreira), Lucas e Calleri (André Silva).

INTER DE LIMEIRA (Técnico: Felipe Conceição)

Igo Gabriel, Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Alysson Dutra (Maurício), Carlão (Ramon) e Juan Tavares; Marlon, Bernardo e Rhuan (Ruan Ribeiro); Albano (Juninho) e Alex Sandro (Pablo Diogo).