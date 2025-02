O São Paulo conheceu a data do sorteio da Copa Libertadores, que será no dia 17 de março. A divisão dos potes será de acordo com o ranking da CBF, mas existem chances do Tricolor encarar duas situações especiais: ter o Corinthians, em um clássico como adversário, ou um reencontro com Rogério Ceni, contra o Bahia.

Na fase de grupos, times do mesmo país não podem se enfrentar. Porém, existe uma exceção quanto a isso. Bahia e Corinthians chegam na fase prévia. Caso as equipes avancem, entram no quarto pote e podem encarar outros brasileiros.

Retrospecto do São Paulo contra Rogério Ceni

O último reencontro do São Paulo com Rogério Ceni, goleiro histórico e ex-técnico da equipe, aconteceu justamente em um confronto direto por vaga na Libertadores. No dia 5 de novembro, o Tricolor venceu o Bahia por 3 a 0.

Mas o São Paulo carrega um retrospecto positivo em todas as vezes nas quais enfrentou Ceni como treinador. Ao todo, foram 11 embates. Destes, foram nove vitórias do Tricolor e dois empates.

O Bahia enfrenta o The Strongest (BOL) no dia 18 de fevereiro e 25 de fevereiro. Se avançar, pode ser sorteado contra times nacionais.

Chance de clássico na fase de grupos da Libertadores

O São Paulo pode ter uma pedra no caminho na fase inicial da Libertadores. Se o Corinthians avançar, os times podem se enfrentar pela segunda vez na competição.

A única edição na qual um clássico entre os dois times aconteceu em 2015. Foram dois confrontos. O primeiro contou com uma vitória do Tricolor, por 2 a 0. O segundo teve um resultado positivo para o Corinthians, pelo mesmo placar.

O Corinthians descobre seu futuro contra Universidad Central, nos dias 19 e 26 de fevereiro.

Corinthians e São Paulo se enfrentaram uma única vez na Libertadores, em 2015

Veja os potes da Copa Libertadores: