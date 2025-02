A Conmebol anunciou a data do sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025, que definirá os confrontos da próxima fase do torneio. Será no mesmo dia que o sorteio da Copa Libertadores, no dia 17 de março, caindo em uma segunda-feira, provavelmente abrindo o dia, como vem sendo nos anos anteriores. Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio são os times brasileiros que participarão desta edição do torneio.

Fase de grupos não terá confrontos brasileiros

A composição dos grupos da Copa Sul-Americana será diretamente influenciada pela definição dos potes, que ainda aguarda confirmação oficial da Conmebol. Como a fase preliminar não contempla clubes brasileiros, os seis classificados não poderão cair em um mesmo grupo. O mesmo vale para os seis argentinos na competição: Godoy Cruz, Independiente, Huracán, Union de Santa Fe, Lanús e Defensa y Justicia.

Confira os torneios da Conmebol em 2025

Sul-Americano Sub-20: 23 de janeiro a 16 de fevereiro (Venezuela) Conmebol Libertadores: 4 de fevereiro a 29 de novembro (em dez países) Conmebol Recopa: 20 e 27 de fevereiro (Buenos Aires e Rio de Janeiro) Copa América de Futebol de Praia: 22 de fevereiro a 2 de março (Iquique, Chile) Conmebol Sul-Americana: 4 de março a 22 de novembro (em dez países) Conmebol Libertadores Sub-20: 1º a 16 de março (Paraguai) Copa América Feminina de Futsal: 22 a 30 de março (Sorocaba, SP, Brasil) Sul-Americano Sub-17: 27 de março a 12 de abril (Colômbia) Sul-Americano Sub-17 Feminino: 1º a 25 de maio (Colômbia) Conmebol Libertadores de Futsal: 25 de maio a 1º de junho (Paraguai) Copa América Feminina: 12 de julho a 2 de agosto (Equador) Conmebol Libertadores Feminina de Futsal: 10 a 17 de agosto (Paraguai) Conmebol Libertadores Feminina: 2 a 18 de outubro (Argentina)