Mercado da Bola: São Paulo renova contrato de peça-chave no meio-campo para 2025

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (31) a renovação de contrato de uma das principais peças do elenco tricolor na temporada 2024. Luiz Gustavo estendeu o vínculo com o clube até o fim de 2025 e seguirá trabalhando com a equipe e o técnico Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️ Com Dybala distante, veja soluções para Zubeldía no ataque do São Paulo em 2025

O volante de 37 anos chegou em dezembro de 2023 e se firmou como nome importante do time ao longo da atual temporada.

- Estou muito feliz por poder continuar no São Paulo. Teremos um ano especial, com a possibilidade de disputar grandes competições novamente. O clube está buscando se reforçar da melhor forma possível. Para mim, é hora de continuar, não de desistir - afirmou o jogador.

Elenco do São Paulo em jogo no MorumBis pelo Brasileirão. (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Havia uma expectativa pela permanência do atleta para o próximo ano, já que seu contrato se encerraria justamente neste 31 de dezembro. O bom desempenho na posição tornou o volante uma peça-chave no esquema do treinador argentino, que sofreu com afastamentos por lesão de outros jogadores do setor, como Pablo Maia e Alisson.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2024: Zubeldía supera crise e sustenta um São Paulo mais competitivo

Em 2024, o camisa 16 disputou 46 partidas, sendo 37 como titular, além de marcar cinco gols e distribuir duas assistências desde que chegou.

Luiz Gustavo foi destaque no meio-campo do São Paulo em 2024. Foto; Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O diretor do São Paulo, Carlos Belmonte, valorizou a atuação do jogador ao longo do ano tanto dentro de campo como fora dele, onde se tornou uma das lideranças do elenco são-paulino.

- O Luiz é importante para nós dentro de campo, com sua qualidade e sua experiência, e fora dele, sendo um exemplo de profissionalismo e um líder do elenco. Será muito bom tê-lo conosco por mais uma temporad - disse.

continua após a publicidade

➡️ Veja como fica o meio-campo do São Paulo após as chegadas e saídas na janela

Luiz Gustavo se reapresenta ao lado dos companheiros no próximo dia 8 de janeiro, quando o time dá início à sua pré-temporada e viaja para os Estados Unidos, onde enfrentará Cruzeiro e Flamengo em amistosos da FC Series, no estado da Flórida.