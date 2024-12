O São Paulo definiu a data de reapresentação do elenco para a disputa da pré-temporada nos Estados Unidos, quando enfrentará Cruzeiro e Flamengo em amistoso pela FC Series, competição que acontece no estado da Flórida. O Tricolor fará um período de testes de 12 dias antes de voltar ao Brasil e iniciar a disputa do Campeonato Paulista.

De férias desde a última segunda-feira (9), um dia depois da última rodada do Brasileirão, quando perdeu de 2 x 1 para o Botafogo, o elenco tricolor terá exatamente um mês de férias e os atletas se reapresentarão no CT da Barra Funda no dia 8 de janeiro. Nessa mesma data, a equipe viaja rumo aos EUA para a preparação no exterior.

O técnico Luis Zubeldía terá uma semana de treinamento antes do primeiro confronto contra a Raposa, que acontecerá no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City. No dia 19, fará sua segunda e última partida, dessa vez contra o Flamengo. O duelo que reedita a final da Copa do Brasil 2023 será no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, onde o Inter Miami manda suas partidas.

A disputa da pré-temporada impacta diretamente na agenda do São Paulo no Campeonato Paulista. A estreia seria no dia 15 diante da Inter de Limeira, mas a partida será adiada e o clube usará brechas no calendário do mês de janeiro para encaixar o jogo. Já o segundo jogo, marcado para o dia 19 contra o Botafogo-SP, não terá sua data alterada.

Por isso, o São Paulo dividirá seu elenco após o jogo contra o Cruzeiro e alguns atletas retornarão ao Brasil antes do demais para reforçar a equipe no Paulistão. Ainda assim, nomes do sub-20 devem ser usados para completara a equipe que entrará em campo pela 2ª rodada do estadual. Os demais permanecem nos EUA, jogam contra o Flamengo e voltam ao Brasil no dia 20 de janeiro.

O elenco completo do Tricolor só entra em campo diante do Guarani, dia 22 de janeiro, em duelo da 3ª rodada do Paulistão. A competição tem 12 datas disponíveis para a disputa da fase de grupos e vai até 23 de fevereiro. Depois, iniciam as disputas do mata-mata. A partida de volta da final está marcada para o dia 27 de março.