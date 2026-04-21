Luciano defende Roger de protestos no São Paulo: 'Jogadores são os maiores culpados'

A vitória magra do São Paulo sobre o Juventude na estreia na Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (21), no Morumbis, não foi como o torcedor esperava. Isso porque o time perdeu muitas chances de terminar o duelo com um placar mais elástico, já que jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais e ainda Calleri perdeu um pênalti no final.

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Além da cobrança perdida pelo camisa 9, outros jogadores deixaram de ampliar o marcador em casa desde o primeiro tempo. Os torcedores presentes vaiaram principalmente o técnico Roger Machado, após o apito final do árbitro, mas Luciano tentou aliviar o lado do comandante.

- Ele (Roger Machado) passa os vídeos, ele passa tudo pra nós, ele deixa ali desenhado o que a gente tem que fazer. Se a torcida vaia, cobra, eles estão na razão, mas nós jogadores somos os maiores culpados - desabafou Luciano, após a partida no Morumbis.

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- Hoje a gente teve a chance de fazer três, quatro gols. A gente foi infeliz nas finalizações e isso acaba afetando o treinador, pois a torcida já não está com tanta paciência, mas o maior culpado hoje foram os jogadores - continou o camisa 10 do Tricolor.

Questionado se os protestos externos atrapalham o desempenho dos jogadores dentro de campo, Luciano foi honesto ao responder que sim. Ele espera que o Tricolor vença e convença no final de semana, quando vai encarar o Mirassol, pelo Brasileirão.

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- Acho que os protestos, as coisas que acontecem fora, é claro que atrapalham. A gente precisa de uma boa vitória pra voltar a confiança de todos os jogadores. Espero que essa vitória venha no sábado - finalizou o atacante.

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