Roger Machado e Rui Costa são alvos de protestos antes de jogo do São Paulo

Roger Machado e Rui Costa foram alvos de protestos no Estádio do Morumbis antes de a bola rolar no jogo entre São Paulo e Juventude, que acontece nesta terça-feira (21), pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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Em todos os jogos, a escalação é divulgada nos painéis do Morumbis. Os nomes dos jogadores foram acompanhados de cantos de apoio por parte da torcida. Na vez de Roger Machado, que aparece sempre por último, fortes vaias ecoaram por todos os setores do estádio.

Minutos antes do jogo, foi a vez de Rui Costa ser alvo, principalmente do setor onde ficam as organizadas. Xingamentos acompanharam o nome do diretor, que também sido alvo de pressão por parte dos torcedores do São Paulo.

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(Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Veja imagens dos protestos

Pressão forte da torcida. Roger vaiado durante anúncio da escalação no Morumbis.@lance_saopaulo pic.twitter.com/4Y3ouZFjZQ — Izabella Giannola (@bellagiannolaa) April 21, 2026

Pressão já era esperada

Nos bastidores, o Lance! apurou que Roger Machado já previa um ambiente de cobrança, especialmente pela forma como sua chegada ocorreu, logo após a demissão de Hernán Crespo, em março. Apesar disso, o treinador mantém boa relação com o elenco.

São Paulo x Juventude

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O principal fator de desgaste, no entanto, segue sendo o desempenho em campo. Sob o comando de Roger, o Tricolor soma três vitórias, um empate e quatro derrotas — 10 pontos conquistados em 24 possíveis. O aproveitamento liga o sinal de alerta neste início de trabalho.

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Porém, existem pessoas da cúpula tricolor que entendem que uma saída de Roger Machado poderia ser associada também a uma queda de Rui Costa.