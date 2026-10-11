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Lucas revive emoções, afirma 'esforço invisível' e comenta sobre renovação de contrato

Meia-atacante voltou a campo neste sábado (10), após mais de cinco meses fora dos gramados por conta de uma grave lesão no tendão de aquiles da perna direita

PorVinícius Espirito Santo SpadaRafaela Cardoso
São Paulo (SP)
11/10/2026 14:29
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Lucas Moura de volta aos gramados neste sábado (10) -(Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)
Lucas Moura de volta aos gramados neste sábado (10) -(Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

O São Paulo venceu o Vitória por 2 a 1, neste sábado (10), pela 30ª rodada do Brasileirão. Além dos três pontos conquistados, que fizeram o Tricolor subir duas colocações, alcançando a 8ª posição do torneio nacional, a partida foi marcada pela volta de um veterano, que se sentiu novamente um garoto: Lucas Moura.

O meio-atacante de 34 anos é formado nas categorias de base do São Paulo, estreou no profissional em 2010, com 17 anos, atuou por mais de dez anos no futebol internacional, em clubes como PSG e Tottenham, e voltou ao Soberano em 2023. Porém, foi na partida deste sábado, após retornar de uma grave lesão por conta de uma ruptura do tendão de aquiles da perna direita, que o atleta relembrou e sentiu as mesmas emoções de quando era jovem e estreou no profissional com a camisa do Tricolor.

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— Hoje (10 de outubro de 2026) eu parecia um garoto da base estreando no time profissional. Como eu falei ali atrás, estou com 34 anos, já vi muitas coisas na minha vida, graças a Deus, mas hoje parecia o meu primeiro jogo, parecia que eu estava entrando em campo pela primeira vez. Tamanho era a vontade e a ansiedade de poder vestir novamente essa camisa — declarou o jogador na zona mista do estádio do Morumbis, após a vitória do São Paulo por 2 a 1 contra o Vitória.

Recuperação antes do prazo e "esforço invisível"

Neste sábado (10), contra o Vitória, o camisa 7 voltou a campo 160 dias após a lesão, em uma recuperação mais rápida do que a média de 274 dias apontada por estudos clínicos com jogadores profissionais submetidos à cirurgia.

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O Lance! apurou o que esteve por trás de sua recuperação "recorde". O processo tem sido marcado pela dedicação do camisa 7 e pelo acompanhamento de profissionais do clube e de fora. Segundo relato de pessoas envolvidas na recuperação, Lucas seguiu à risca o planejamento, com atenção à alimentação, ao sono, aos treinamentos e à fisioterapia.

Com a participação do médico Moisés Cohen, responsável pela cirurgia e pelo acompanhamento do caso, além do fisioterapeuta pessoal Taio Marques, que segue o dia a dia com o atleta. O próprio Lucas afirmou, em entrevista nesta sexta-feira (9), que o processo foi adiantado, e declarou que todas as etapas estão sendo seguidas corretamente.

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O atleta valorizou o trabalho do fisioterapeuta Taio e afirmou que, por trás da recuperação, há um "esforço invisível", com abdicações, cuidado com a alimentação, com o descanso e sacrifícios para voltar o mais rápido possível.

— É um esforço invisível, né? Trabalho em casa, trabalhando bastante com o Taio, abdicando de muitas coisas, cuidando da alimentação, cuidando do descanso, passando vontade ali de comer um doce durante a semana e não pode, mas todo esse sacrifício é muito válido quando você entra em campo e vê a torcida pulando, feliz, contente, todo esse sacrifício é muito válido. Foi um período, como eu falei, de muito sacrifício, de muita entrega, mas os obstáculos são feitos para serem superados — disse Lucas na zona mista.

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Lucas Moura comemorando com seus companheiros após a volta aos gramados neste sábado (10) - (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Lucas Moura comemorando com seus companheiros após a volta aos gramados neste sábado (10) - (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Contrato vai ser renovado? Atleta diz não saber

Com contrato válido até o fim da temporada, Lucas revelou que ainda não conversou com a diretoria sobre uma eventual renovação. O meia ressaltou que, caso não haja definição até o encerramento do vínculo, ficará livre no mercado a partir de janeiro.

— Essa é uma pergunta que não dá para responder. Meu contrato acaba em dezembro e, como eu falei, o foco era, primeiro, poder voltar a jogar, poder recuperar dessa lesão e aí vamos ver como é que vai ser os próximos passos. Não tive nenhuma conversa, não sei como é que vai ser os próximos passos, mas se não decidir nada até lá, em janeiro eu estarei livre — afirmou Lucas.

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O atleta também admitiu que o cenário político do São Paulo, que passará por eleições presidenciais na primeira quinzena de dezembro, pode influenciar diretamente na definição do seu futuro.

— Não consigo te responder. A gente não sabe como é que vai ser o futuro do clube politicamente falando, quem vai ser o presidente, a gente não sabe. E provavelmente isso também interfira na questão da renovação, mas o foco era voltar bem, recuperar dessa lesão e agora vamos ver os próximos passos e eu continuo fazendo o meu melhor pelo clube — completou o jogador

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Lucas Moura de volta aos gramados neste sábado (10
Lucas Moura de volta aos gramados neste sábado (10)- (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3028469
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