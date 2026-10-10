CBF muda árbitro de São Paulo x Vitória após pedido de dispensa
Escalado para a partida, Lucas Casagrande alegou problema de saúde
A CBF precisou mudar o árbitro da partida entre São Paulo e Vitória, que acontece neste sábado (10), a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis. Escalado inicialmente para comandar o confronto, o paranaense Lucas Casagrande pediu dispensa por uma questão de saúde e não irá atuar na partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.
➡️Com Lucas de volta, São Paulo carrega marca invicta em casa contra o Vitória
Com o pedido de dispensa, a Comissão de Arbitragem designou o catarinense Bráulio da Silva Machado para o jogo. Os auxiliares, por sua vez, foram mantidos: Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM) irão atuar na partida.
Com 36 pontos, São Paulo e Vitória estão empatados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time paulista ocupa a 11ª colocação, à frente do baiano por ter melhor saldo de gols (-1, contra -10 da equipe rubro-negra). As duas equipes fazem campanha irregular no Brasileirão Série A, e ainda correm risco na parte de baixo da tabela.
São Paulo tenta manter escrita contra o Vitória
No jogo deste sábado, o São Paulo tentará manter uma escrita de nunca ter perdido para o Vitória no Morumbis. E, para isso, o time poderá contar com um reforço importante: o meia Lucas Moura, que retorna após cinco meses afastado dos gramados por causa de uma cirurgia no tendão de Aquiles.
Ao longo da história, o São Paulo já enfrentou o Vitória 21 vezes no Morumbis. E, mais do que estar invicto, o time paulista apresenta um retrospecto que impressiona, com 18 vitórias e apenas três empates.
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