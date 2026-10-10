Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

CBF muda árbitro de São Paulo x Vitória após pedido de dispensa

Escalado para a partida, Lucas Casagrande alegou problema de saúde

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 14:26
Favorite o Lance! no Google
Árbitro Bráulio da Silva Machado, da federação catarinense
Árbitro Bráulio da Silva Machado, da federação catarinense, foi escalado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

A CBF precisou mudar o árbitro da partida entre São Paulo e Vitória, que acontece neste sábado (10), a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis. Escalado inicialmente para comandar o confronto, o paranaense Lucas Casagrande pediu dispensa por uma questão de saúde e não irá atuar na partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

➡️Com Lucas de volta, São Paulo carrega marca invicta em casa contra o Vitória

Com o pedido de dispensa, a Comissão de Arbitragem designou o catarinense Bráulio da Silva Machado para o jogo. Os auxiliares, por sua vez, foram mantidos: Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM) irão atuar na partida.

continua após a publicidade

Com 36 pontos, São Paulo e Vitória estão empatados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time paulista ocupa a 11ª colocação, à frente do baiano por ter melhor saldo de gols (-1, contra -10 da equipe rubro-negra). As duas equipes fazem campanha irregular no Brasileirão Série A, e ainda correm risco na parte de baixo da tabela.

Lucas Casagrande, árbitro
Lucas Casagrande estava escalado para o jogo deste sábado, mas pediu dispensa alegando problema de saúde (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

São Paulo tenta manter escrita contra o Vitória

No jogo deste sábado, o São Paulo tentará manter uma escrita de nunca ter perdido para o Vitória no Morumbis. E, para isso, o time poderá contar com um reforço importante: o meia Lucas Moura, que retorna após cinco meses afastado dos gramados por causa de uma cirurgia no tendão de Aquiles.

continua após a publicidade

Ao longo da história, o São Paulo já enfrentou o Vitória 21 vezes no Morumbis. E, mais do que estar invicto, o time paulista apresenta um retrospecto que impressiona, com 18 vitórias e apenas três empates.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Consórcio do Maracanã administrado por Flamengo e Fluminense

Futebol Nacional

Consórcio Fla-Flu aciona presidente do TJRJ para tentar impedir Vasco x Boca no Maracanã

Há 8 minutos
ARQUIVO NOVO ONDE ASSITIR (43)

Atlético Mineiro

Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 38 minutos
Palmeiras x Corinthians

Futebol Nacional

Palmeiras e Corinthians disputam Dérbi em lados opostos

Há 38 minutos
Neymar treinou com elenco neste sábado (10), mas não foi relacionado para enfrentar o Atlético-MG.

Santos

Neymar treina, mas não está relacionado para a partida contra o Atlético-MG

Há 1 hora
Leandro Paredes em partida pelo Boca

Vasco

Boca Juniors perde Paredes para semifinal contra o Vasco

Há 1 hora
Lucas Moura durante partida contra o Vitória, no Morumbis, no Brasileirão de 2025.

São Paulo

Com Lucas de volta, São Paulo carrega marca invicta em casa contra o Vitória

Há 1 hora
Mais LANCE!
Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Canobbio revela proposta e explica decisão de ficar no Fluminense

Brendan Hunt, Tanya Reynolds e Jason Sudeikis na quarta temporada de Ted Lasso

'Ted Lasso' e a exposição de uma realidade difícil de ser refletida

Torcida do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ LANCE!)

Torcida do Corinthians organiza apoio ao elenco antes do Dérbi

Santa Cruz retorna à série B do Campeonato Brasileiro

Brasileirão Série C: última rodada decide acesso e final

Craque Rubro-Negro destacou pontos a melhorar na equipe carioca (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Conmebol: Flamengo e Vasco lideram ranking de prêmios

Imagem do estádio Estádio Moisés Lucarelli

Justiça condena Ponte Preta por dívida com padaria

Andrés Gomez sorri na goleada do Vasco sobre o Coritiba

Vasco conta com retorno de Andrés Gómez para encarar o Remo

Flamengo e Fluminense podem fazer final da Libertadores

Fla-Flu pelo Brasileirão pode antecipar final inédita da Libertadores

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians

Emiliano Díaz confirma proposta e explica recusa ao Corinthians

O técnico Jorge Jesus e o preparador de goleiros Wagner 'Gigante' Miranda

Campanha vitoriosa do Santa Cruz tem ajuda de campeão da América pelo Flamengo

Artur Jorge comemora vitória do Cruzeiro

Além dos três pontos: o que fica de positivo e de alerta para o Cruzeiro após vitória

William Batista durante trabalho no Corinthians

Conheça William Batista, técnico da base que assume o Corinthians

Jakson Follmann com livro na mão

10 anos após acidente da Chape, Follmann detalha livro 'A Vida Depois da Queda'