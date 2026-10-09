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São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalações

São Paulo x Vitória: pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
09/10/2026 15:02
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Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Vitória
Onde assistir ao vivo a partida entre São Paulo e Vitória pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

São Paulo e Vitória se enfrentam nesta 10 de outubro, às 21h no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão de Sportv e Premiere. Clique aqui para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Escudo do São Paulo
SAO
vitória
VIT
30ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
sábado, 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília)
Local
Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de As (AM)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes?

O São Paulo vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no dia 7 de outubro, no Mineirão, e havia sido derrotada pelo Santos por 2 a 1, no Morumbis, em 2 de outubro. Antes da sequência negativa, o Tricolor venceu o Internacional por 1 a 0, em casa, no dia 19 de setembro.

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O Vitória, por sua vez, chega embalado pela goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, no dia 7 de outubro. Antes disso, a equipe havia perdido por 3 a 1 para o Cruzeiro, em casa, no dia 20 de setembro.

Com 36 pontos, o São Paulo ocupa a 11ª colocação do Brasileirão e busca a recuperação para evitar uma aproximação maior da zona de rebaixamento.

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Do outro lado, o Vitória também soma 36 pontos, mas aparece na 12ª posição. A equipe comandada por Jair Ventura tenta manter os resultados positivos para abrir vantagem em relação à parte de baixo da tabela.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de São Paulo x Vitória

São Paulo x Vitória
30ª rodada do Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de As (AM)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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⚽ Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Coronel; Toloi, Arboleda, Sabino; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio, Wendell; Artur Victor, Gustavo Santana, Calleri.

Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê.

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