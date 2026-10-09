São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Vitória: pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.
São Paulo e Vitória se enfrentam nesta 10 de outubro, às 21h no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão de Sportv e Premiere. Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O São Paulo vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no dia 7 de outubro, no Mineirão, e havia sido derrotada pelo Santos por 2 a 1, no Morumbis, em 2 de outubro. Antes da sequência negativa, o Tricolor venceu o Internacional por 1 a 0, em casa, no dia 19 de setembro.
O Vitória, por sua vez, chega embalado pela goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, no dia 7 de outubro. Antes disso, a equipe havia perdido por 3 a 1 para o Cruzeiro, em casa, no dia 20 de setembro.
Com 36 pontos, o São Paulo ocupa a 11ª colocação do Brasileirão e busca a recuperação para evitar uma aproximação maior da zona de rebaixamento.
Do outro lado, o Vitória também soma 36 pontos, mas aparece na 12ª posição. A equipe comandada por Jair Ventura tenta manter os resultados positivos para abrir vantagem em relação à parte de baixo da tabela.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de São Paulo x Vitória
São Paulo x Vitória
30ª rodada do Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de As (AM)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ Prováveis escalações
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Coronel; Toloi, Arboleda, Sabino; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio, Wendell; Artur Victor, Gustavo Santana, Calleri.
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê.
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