Lucas Moura passa por procedimento e desfalca o São Paulo até o fim da temporada

Lucas Moura passou por um novo procedimento de infiltração no joelho, após relatar um quadro de dores desde o final da última semana. O Lance! apurou que o jogador deve ficar fora da temporada do São Paulo até o final do ano. Ao todo, faltam mais cinco rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar, assim como os compromissos do Tricolor.

No momento, uma cirurgia não está sendo cogitada, segundo confirmou a reportagem. Porém, desde o aparecimento deste novo quadro de dores, um novo procedimento poderia acontecer. A informação sobre a infiltração foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O ano de Lucas Moura foi marcado por uma série de problemas físicos no joelho. Na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras em fevereiro, o jogador sofreu sua primeira lesão. Em agosto deste ano, passou por uma artroscopia no joelho direito para a retirada de uma fibrose, que até então era a responsável pelas dores do atleta.

Na sexta-feira passado, passou a se queixar de um novo quadro de dores e seguiu na parte interna do Reffis Plus com a fisioterapia e trabalhos de fortalecimento. Agora, precisou desta nova intervenção. Desde a retirada da fibrose, disputou nove partidas - quatro como titular. Na temporada como um todo, foram 28 confrontos.

São Paulo vive drama no DM

O São Paulo vive um drama no departamento médico. Nesta quarta-feira, dia 20, enfrenta o Corinthians em clássico que será disputado na Neo Química Arena. O Tricolor vai a campo com 12 desfalques por problemas médicos.

Sem Lucas Moura, Hernán Crespo pode promover mudanças no ataque. Além dos desfalques, o time ainda convive com a incerteza sobre a presença de Nahuel Ferraresi, Damián Bobadilla e Gonzalo Tapia, trio convocado nesta Data Fifa e que entra em campo nesta terça-feira (18).