Vai voltar? São Paulo tem novidade e atualiza quadro médico de Lucas Moura

Lucas Moura apresentou um quadro de evolução em seu tratamento no São Paulo nesta segunda-feira (15). No final de agosto, o jogador passou por um procedimento de artroscopia no joelho esquerdo. Hoje retirou os pontos e fez sua primeira atividade de corrida na esteira. Informação foi antecipada pelo "ge".

A tendência é que Lucas Moura siga evoluindo no decorrer da semana. O jogador não deve retornar aos gramados a tempo do jogo desta quinta-feira (19), contra a LDU pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Existe uma expectativa que comece a participar de algumas atividades no gramado, acompanhado dos profissionais do time.

No procedimento de artroscopia foi encontrada uma fibrose no joelho do jogador, o que seria visto como a principal justificativa para o quadro de dores do jogador.

São Paulo vive expectativa por Lucas Moura

A primeira lesão de Lucas Moura surgiu na final do Paulista, contra o Palmeiras. Em maio, chegou a retornar, mas sentiu novamente após o jogo contra o Alianza Lima, também pela Copa Libertadores.

Em agosto, voltou aos gramados, mas ainda não totalmente confiante. O Lance! apurou que Lucas ainda tinha um certo receio quanto ao seu joelho. Após passar pela artroscopia e entender o que estava causando as dores, ficou mais tranquilo e confiante. Do lado do clube, as etapas e o sentimento do jogador serão respeitados.

Embora ainda não seja certeza, existe uma chance que Lucas Moura seja relacionado na próxima semana no duelo de volta contra a LDU, que acontece no Morumbis e decide o futuro das equipes na Libertadores.