Entenda como Moreira pode encaixar no sistema de Hernán Crespo no São Paulo

Jogador está treinando no SuperCT desde retorno ao Brasil

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/03/2026
06:00
João Moreira, jogador do São Paulo
Moreira estava emprestado ao Porto (Foto: Arquivo pessoal)
O São Paulo ganhou mais uma opção para a sequência da temporada. Moreira, que estava emprestado ao Porto, rescindiu o contrato com o clube português e voltou a treinar normalmente no SuperCT. Assim, o lateral passa a ser alternativa para Hernán Crespo nas próximas partidas.

O jogador já estava no Brasil há algumas semanas tratando uma lesão no retofemoral da coxa direita. Com o fim do vínculo com o Porto, onde teve poucas oportunidades, ele agora fica novamente à disposição do Tricolor e pode voltar a ser relacionado.

Revelado em Cotia, Moreira atua preferencialmente como lateral-direito. Atualmente, o elenco conta com Lucas Ramon, Maik e Cédric Soares para a posição, sendo que o último perdeu espaço recentemente. Além disso, Moreira também já foi utilizado pelo lado esquerdo em algumas ocasiões.

Mesmo sendo lateral-direito de origem, Moreira tem características que podem permitir essa adaptação. O jogador possui boa capacidade física, velocidade para cobrir o corredor e qualidade na condução de bola. Como adiantado pelo "Globo Esporte", o jogador também está sendo observado para cumprir outras funções. Entre elas, atuar como um meia mais defensivo.

João Moreira estreou pelo São Paulo em 2022
João Moreira estreou pelo São Paulo em 2022. (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesse papel, poderia ajudar na saída de bola, apoiar a construção ofensiva e também na recomposição. Totalmente recuperado, deve seguir sendo observado nos próximos dias.

