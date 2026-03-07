Entenda como Moreira pode encaixar no sistema de Hernán Crespo no São Paulo

O São Paulo ganhou mais uma opção para a sequência da temporada. Moreira, que estava emprestado ao Porto, rescindiu o contrato com o clube português e voltou a treinar normalmente no SuperCT. Assim, o lateral passa a ser alternativa para Hernán Crespo nas próximas partidas.

O jogador já estava no Brasil há algumas semanas tratando uma lesão no retofemoral da coxa direita. Com o fim do vínculo com o Porto, onde teve poucas oportunidades, ele agora fica novamente à disposição do Tricolor e pode voltar a ser relacionado.

Revelado em Cotia, Moreira atua preferencialmente como lateral-direito. Atualmente, o elenco conta com Lucas Ramon, Maik e Cédric Soares para a posição, sendo que o último perdeu espaço recentemente. Além disso, Moreira também já foi utilizado pelo lado esquerdo em algumas ocasiões.

Mesmo sendo lateral-direito de origem, Moreira tem características que podem permitir essa adaptação. O jogador possui boa capacidade física, velocidade para cobrir o corredor e qualidade na condução de bola. Como adiantado pelo "Globo Esporte", o jogador também está sendo observado para cumprir outras funções. Entre elas, atuar como um meia mais defensivo.

João Moreira estreou pelo São Paulo em 2022. (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesse papel, poderia ajudar na saída de bola, apoiar a construção ofensiva e também na recomposição. Totalmente recuperado, deve seguir sendo observado nos próximos dias.