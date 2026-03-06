São Paulo tem avanço na recuperação de jogadores e DM pode esvaziar em breve

O São Paulo se reapresentou na quinta-feira (5) com Lucca e Moreira treinando normalmente com o restante do elenco. Recuperados, os dois podem voltar a ser relacionados em breve.

Lucca se recuperou de uma contusão na região posterior da coxa esquerda, que o tirou dos últimos jogos. Já Moreira, que estava emprestado ao Porto, tratava uma lesão no retofemoral direito no departamento médico do São Paulo há algumas semanas. Na terça-feira, o clube português rescindiu o contrato com o lateral, que volta a ser opção para Hernán Crespo.

Com as recuperações, o São Paulo se aproxima de algo praticamente inédito nesta temporada: um esvaziamento do departamento médico. No momento, o elenco conta apenas com Ryan, que está em transição física após cirurgia no joelho esquerdo e deve retornar em breve.

Cenário do São Paulo em 2025 era oposto

Se em 2026 o São Paulo pensa em um departamento médico vazio, em 2025 o cenário era totalmente diferente. Ao todo, foram mais de 70 casos. Considerando apenas o recorte dos três primeiros meses do ano, esta temporada já apresenta números melhores.

O São Paulo iniciou um processo de reformulação visando à temporada 2026. Nas últimas semanas do ano, alguns funcionários do DM tricolor foram demitidos. O Lance! apurou na época que era esperado que essas demissões fossem parte de um processo de reformulação — tanto da área médica quanto de outros setores do clube.