São Paulo acerta com novo patrocinador; veja tempo de contrato

O São Paulo tem um novo patrocinador. O torneio de pré-temporada Vitória Cup acertou contrato válido até o final do ano que vem. A logomarca ficará exposta na barra frontal do calção do time profissional - no jogo do último domingo, contra o Vitória, já foi possível ver o início da parceria.

- Para nós, é uma grande honra estampar nossa marca no uniforme de um clube com a história e a grandeza do São Paulo - afirmou Vinícius Domingues, CEO da patrocinadora. E completou:

- Esta parceria representa um avanço significativo para a Vitória Cup e reforça nosso compromisso de contribuir para o fortalecimento do futebol brasileiro. Estamos muito felizes com este momento e com tudo o que construiremos juntos.

O clube não divulgou valores do contrato. Mas o diretor executivo de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, também projeta novas parcerias.

- O São Paulo tem como uma de suas diretrizes no marketing a busca incessante por novos projetos para expandir ainda mais o grupo de parceiros de formas criativas e inovadoras. Estamos satisfeitos pelo potencial deste acordo - destacou o dirigente.

Botafogo é outro patrocinado

O Botafogo anunciou ainda em outubro o patrocínio da Vitória Cup, com o mesmo tempo de duração. A logomarca do torneio também está estampada na barra do calção alvinegro. No caso, na barra traseira.

São Paulo demite funcionários do DM

O São Paulo iniciou um processo de reformulação visando à temporada 2026. Até agora, o Tricolor demitiu quatro funcionários do departamento médico. oram desligados o médico Pedro Henrique Perez, o auxiliar de fisiologia Paulo Eduardo Teixeira, o coordenador de reabilitação física Carlos Alberto Presinoti e a fisioterapeuta Cilmara Moretti.