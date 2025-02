O São Paulo enfrenta o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista na segunda-feira que vem, dia 3 de março. O jogo acontecerá às 20h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Por ter encerrado a fase de grupos da competição na liderança do grupo C, com 19 pontos, o Tricolor garantiu o mando de campo. Desta forma, a decisão acontece no Morumbis, diante à torcida, algo que era visto como prioridade tanto pela comissão técnica de Zubeldía quanto pelo elenco são-paulino.

O Novorizontino foi o segundo colocado, com 18 pontos. Vale destacar que o jogo acontece em jogo único. Nas quartas de final, os três maiores rivais do São Paulo (Santos, Palmeiras e Corinthians) também se classificaram. Porém, todos eles jogam antes que o Tricolor.

continua após a publicidade

Ou seja, se o time de Zubeldía classificar, já deve conhecer o possível adversário para uma suposta semifinal ao término da partida.

O São Paulo terá uma semana inteira de treinamentos. Nesta semana, o elenco folga somente na terça-feira (25) e se apresenta no CT da Barra Funda todos os outros dias.

➡️Lesão de Pablo Maia se torna problema, e São Paulo pode buscar alternativas

São Paulo decide quartas do Paulistão em casa (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Qual o regulamento para o mata-mata do Campeonato Paulista?

As quartas de final e as semifinais do Campeonato Paulista serão disputadas em jogo único. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

continua após a publicidade

Os confrontos das semifinais serão definidos com base na campanha das equipes. O time de melhor desempenho nas quartas enfrentará aquele com a pior campanha, enquanto os outros dois semifinalistas se enfrentarão na outra chave.

A grande final do Campeonato Paulista será disputada em jogos de ida e volta, com o mando de campo definido de acordo com a campanha geral das equipes finalistas.