O São Paulo já sabe a data em que disputará as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo contra o Novorizontino acontecerá no dia 3 de março, segunda-feira de carnaval. O Tricolor decidirá a fase em casa, no estádio do Morumbis.

Pensando em uma possível classificação para a semifinal da competição, que também acontece em jogo único, há apenas um cenário em que o São Paulo jogaria essa decisão no Morumbis.

O mando das semifinais é definido conforme a campanha e a classificação geral. Na tabela, ainda sem considerar os confrontos das quartas de final, o Corinthians detém a melhor campanha, com 27 pontos. Entre os seis melhores, o São Paulo aparece em quinto, com 19.

Para disputar uma eventual semifinal no Morumbis, o Tricolor precisaria vencer o Novorizontino no tempo regulamentar e torcer para que o Corinthians fosse eliminado. O time alvinegro entra em campo antes do São Paulo, enfrentando o Mirassol no domingo, dia 2.

São Paulo tem o mando das quartas, mas pode ter dificuldade em outras fases (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Qual o regulamento para o mata-mata do Campeonato Paulista?

As quartas de final e as semifinais do Campeonato Paulista serão disputadas em jogo único. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Os confrontos das semifinais serão definidos com base nas campanhas das equipes. O time de melhor desempenho nas quartas enfrentará aquele com a pior campanha, enquanto os outros dois semifinalistas se enfrentarão na outra chave.

A grande final do Campeonato Paulista será disputada em jogos de ida e volta, com o mando de campo definido de acordo com a campanha geral das equipes finalistas.