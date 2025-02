São Paulo confirma que Pablo Maia passará por cirurgia

O diretor de Futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, confirmou nesta segunda-feira (24) que Pablo Maia terá que ser submetido a cirurgia após lesionar o tornozelo direito na vitória do São Paulo sobre o São Bernardo por 3 a 1, no domingo (23).

Segundo o Lance! informou, a expectativa era mesmo que o jogador passasse por exames nesta segunda-feira. Durante evento da Federação Paulista de Futebol, Belmonte explicou a lesão do jogador.

- Foi uma questão ligamentar (a lesão do Pablo Maia). Recebemos a informação aqui no conselho técnico (na FPF). Vamos ter que optar por cirurgia - disse Belmonte.

Desde o momento da lesão, a situação era preocupante. Pablo Maia deixou o gramado do Primeiro de Maio de maca e chorando bastante. A princípio, se imaginava se tratar de entorse, mas o Lance! apurou que havia a suspeita de ser algo mais grave.

Antes, a expectativa era que Pablo Maia ficasse até dois meses fora dos gramados. Agora, não há previsão. No último ano, quando o jogador passou por cirurgia na coxa, chegou a perder toda a temporada, retornando somente em janeiro.

Pablo Maia passará por cirurgia no tornozelo (Foto: oficial / São Paulo)

Lesão de Pablo Maia abre alerta no São Paulo

Além de Pablo Maia, Luiz Gustavo trata uma fratura no pé, mesmo estando em recuperação. Uma das opções do São Paulo seria recorrer à base. Entre os principais nomes, está Negrucci, cria de Cotia desde os dez anos. Outra alternativa para o São Paulo seria buscar reforços no mercado.

Embora o clube indique que tenha concluído seu ciclo de contratações nesta janela de transferências, o elenco não conta com tantas opções para substituir Pablo Maia e Luiz Gustavo.