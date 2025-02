O São Paulo tem alternativa para substituir Pablo Maia, que passará por cirurgia no tornozelo após sofrer uma lesão ligamentar e ficará alguns meses afastados do Tricolor. De acordo com apuração do Lance!, a principal opção para a posição será Negrucci, jogador revelado na base do São Paulo e campeão da Copinha deste ano.

Segundo a reportagem investigou, a tendência é que o jogador seja integrado de vez para o profissional. Negrucic está no São Paulo desde os dez anos. No Sub-17, em 2020, esteve presente na conquista da Copa do Brasil e da Supercopa da categoria naquela edição.

Em 2021, assinou o primeiro contrato profissional com o São Paulo. Em 2022, renovou seu contrato com o São Paulo até julho de 2026. Desde o início da sua carreira, está acostumado a atuar como volante, assim como Pablo Maia.

Sua estreia no profissional aconteceu em junho de 2023, mas o atleta sempre esteve na mira do profissional do São Paulo. Agora, ao que tudo indica, deve ganhar ainda mais oportunidades.

A principal opção para o lugar de Pablo Maia seria Luiz Gustavo. Porém, o volante também está lesionado.

Em janeiro, ainda na pré-temporada dos Estados Unidos, sofreu uma fratura no dedo do pé e não jogou mais. Mesmo que esteja evoluindo no tratamento, o Tricolor aguarda decisão no Paulista e deve olhar para Negrucci como nome substituto.

Negrucci estreou no profissional em 2023 (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Qual a situação de Pablo Maia?

Foi confirmado nesta segunda-feira (24) que Pablo Maia terá que ser submetido a cirurgia após lesionar o tornozelo direito na vitória do São Paulo sobre o São Bernardo por 3 a 1, no domingo (23).

Desde o momento da lesão, a situação era preocupante. Pablo Maia deixou o gramado do Primeiro de Maio de maca e chorando bastante. A princípio, se imaginava se tratar de entorse, mas o Lance! apurou que havia a suspeita de ser algo mais grave.

Antes, a expectativa era que Pablo Maia ficasse até dois meses fora dos gramados. Agora, não há previsão. No último ano, quando o jogador passou por cirurgia na coxa, chegou a perder toda a temporada, retornando somente em janeiro.