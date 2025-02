Diretor do São Paulo nega conversas por Diniz e banca Zubeldía

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, negou que o São Paulo tenha sondado Fernando Diniz para comandar o São Paulo em 2025 no lugar de Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo confirma que Pablo Maia passará por cirurgia

— Acho um grande desrespeito falar sobre outro técnico enquanto há um profissional empregado. O Fernando Diniz é um profissional seríssimo, jamais faria uma reunião com um time que já tem um técnico no comando. Da nossa parte, a situação é a mesma. Não é ético especular sobre outro treinador enquanto temos um contratado. Acho o Fernando Diniz um grande técnico. Trabalhou com a gente no passado, evoluiu muito e teve ótimos resultados, mas neste momento não há nada. Atualmente, temos um treinador, e o nosso treinador é o Zubeldía. Ele é o profissional com quem queremos continuar. — afirmou Belmonte, em reunião na Federação Paulista de Futebol.

A especulação a respeito da permanência ou não de Luis Zubeldía no comando do São Paulo aconteceu após um período de instabilidade do treinador à frente do Tricolor. Antes da vitória sobre o São Bernardo, por 3 a 1, no último domingo, o São Paulo ficou cinco jogos sem vencer.

continua após a publicidade

— A gente tem confiança no trabalho dele, tem confiança de que podemos vencer as dúvidas que surgem sobre uma eventual troca com o Zubeldía. Mas o Zubeldía está lá, todos nós dentro do clube sabemos que o trabalho está sendo feito e transmite confiança. O resultado sempre é importante, o Zubeldía sabe disso, eu sei, o presidente Julio também. Mas nossa confiança é de que o trabalho vai continuar e que possamos seguir adiante com o Zubeldía, independentemente do resultado. É óbvio que o resultado pesa, mas acreditamos no trabalho do Zubeldía e achamos extremamente importante o que ele tem construído ao longo do tempo — finalizou Belmonte.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nas quartas de final, o São Paulo recebe o Novorizontino na segunda-feira (3), às 20h, no MorumBis.