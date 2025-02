Pablo Maia se tornou uma nova preocupação para o São Paulo. No domingo (23), contra o São Bernardo, o jogador lesionou o tornozelo após prender o pé no gramado. O Tricolor deve seguir atualizando a situação do volante, mas, ao que tudo indica, trata-se de uma entorse. Isso pode acender um alerta para o clube quanto à posição.

Além de Pablo Maia, Luiz Gustavo trata uma fratura no pé, mesmo estando em recuperação. Ou seja, talvez nenhum dos dois esteja disponível para os próximos desafios do São Paulo.

Sem estimar um tempo exato de recuperação, o Tricolor encara as quartas de final do Paulista (além de outras possíveis fases futuras) e ainda aguarda as estreias em competições como a Libertadores e a Copa do Brasil.

Uma das opções do São Paulo seria recorrer à base. Entre os principais nomes, está Negrucci, cria de Cotia desde os dez anos.

Negrucci já teve sua estreia no profissional do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Embora já tenha tido algumas passagens pelo profissional, este pode ser o momento para conquistar ainda mais espaço entre os mais experientes. Aos 20 anos, tem contrato até a metade de 2026. Negrucci participa de alguns treinos no CT da Barra Funda.

Outra alternativa para o São Paulo seria buscar reforços no mercado. Embora o clube indique que tenha concluído seu ciclo de contratações nesta janela de transferências, o elenco não conta com tantas opções para substituir Pablo Maia e Luiz Gustavo – que, inclusive, foi contratado justamente para ser uma reposição, após as duas cirurgias pelas quais Pablo Maia passou no último ano.

Luiz Gustavo trata fratura no pé (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Como foi a lesão de Pablo Maia?

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Pablo Maia prendeu o pé no gramado e caiu. Logo na queda, mostrou que algo havia acontecido. Foi o tornozelo direito. A Cria de Cotia começou entre os titulares e precisou ser retirada de maca do gramado, chorando bastante e parecendo estar sentido bastante dor. Bobadilla entrou no lugar do jogador.

Após deixar o gramado, no banco de reservas recebeu atendimento médico da equipe do São Paulo, mas ainda com bastante expressão de dor e chorando bastante. Alguns jogadores do Tricolor prestaram auxílio, mas Pablo Maia precisou retornar ao vestiário.