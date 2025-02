André Silva avalia fase do São Paulo e revela segredo para a recuperação

André Silva foi o nome da vitória do São Paulo contra o São Bernardo neste domingo (23). O placar terminou em 3 a 1 e o jogador foi autor de dois gols. Um dos destaques da temporada até o momento, o jogador falou sobre a fase atual do Tricolor, que enfrentou um jejum de cinco jogos sem vencer, além de um período pressionado pela torcida.

André Silva garantiu que o descanso e o calendário mais tranquilo será essencial para o time nos próximos desafios. No momento, o São Paulo está classificado para as quartas de final e com o mando de campo. André Silva citou também as outras competições que o time disputará no ano.

- Importante agora a gente também ter um pouco de folga, mas também trabalhar bastante, porque não é só o Paulista, vem competições muito interessantes pra nós, como a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil. Então, descansar agora, encaixar o que precisa ser encaixado, ou melhor, fortalecer o que precisa fortalecer, para poder chegar forte nas finais - disse André Silva após o jogo.

O São Paulo enfrenta o Novorizontino nas quartas de final. Terminando a fase de grupos em primeiro lugar do grupo C, o Tricolor garantiu o mando de campo. A decisão acontece em jogo único no Morumbis.