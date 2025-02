Após a vitória do São Paulo por 3 a 1 em cima do São Bernardo, que garantiu o mando do Tricolor nas quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico Zubeldía respondeu se correu risco de ser demitido após sequência ruim do Tricolor.

O treinador negou, mas afirmou que reconhece quando as críticas são direcionadas ao que precisa melhorar. Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Zubeldía alegou que a má fase do São Paulo era algo que estava sendo analisado por ele e pela equipe.

- Não, não. Estamos em uma equipe grande e que não queria ganhar. Temos que trabalhar, aguentar as críticas e o que tinha lógica. As demais críticas não escutei, mas as que vieram para mim tiveram total lógica - disse o treinador ao ser questionado se existiu ameaça de demissão.

O treinador falou sobre ter o mando de campo nas quartas. Com a liderança na fase de grupos, o São Paulo decide em jogo único que será disputado no Morumbis.

- No Paulista, agora começa outra história, mas precisamos fazer valer. Jogamos contra uma equipe muito dura, e é nesse momento que as coisas acontecem. Não estamos fazendo tudo da melhor forma, cometemos alguns erros do ponto de vista futebolístico. Quando isso acontece, os responsáveis somos nós, da comissão técnica. No mata-mata, jogando em casa ou não, precisamos fazer as coisas bem - completou.

Zubeldía afirmou que não teve ameaça de demissão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O São Paulo enfrenta o Novorizontino nas quartas de final. Detalhes como horário e data ainda devem ser definidos.