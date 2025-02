Lucas Moura opina sobre pressão em cima de comissão técnica do São Paulo

Lucas Moura falou sobre a pressão sofrida pela comissão técnica do São Paulo nos últimos dias. O time encerrou um jejum de cinco jogos sem vencer neste domingo (23), quando venceu o São Bernardo por 3 a 1.

Após o jogo, durante a transmissão da "TNT Sports", Lucas Moura abriu o jogo e opinou sobre as críticas em cima de Zubeldía e sua comissão técnica. Segundo as palavras do jogador, o elenco do São Paulo está do lado da equipe como um todo. Para ele, "é algo de total apoio".

Lucas Moura ainda comparou com outras situações que acontecem no país. Para ele, é comum no Brasil que má fase chame este tipo de comentário, mas o jogador alegou que isso não é uma realidade no São Paulo.

- Acho que foi um jogo bem interessante, principalmente no primeiro tempo. Foi uma boa performance da nossa parte, confirmada por uma vitória fundamental. Em relação à comissão, tem nosso total apoio. Sabemos do trabalho feito no dia a dia e entendemos que, quando temos uma sequência ruim, é normal no Brasil que questionem ou que surjam boatos, mas sabemos o que acontece de dentro para fora - disse Lucas.

Lucas Moura apoiou Zubeldía (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O jogador ainda destacou que boa parte das falhas partiram do time. O veterano afirmou que "nem tudo é culpa da comissão".

- A gente tem uma boa parcela de culpa, quem entra em campo são jogadores e às vezes a gente erra lances bestas que não tem nada a ver com o treinador. Este calendário é complicado - concluiu.

O São Paulo enfrenta o Novorizontino nas quartas de final. Terminando a fase de grupos em primeiro lugar do grupo C, o Tricolor garantiu o mando de campo. A decisão acontece em jogo único no Morumbis.