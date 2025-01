Leila Pereira volta a criticar a pré-temporada do São Paulo: ‘A verdade é uma só’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a dar uma declaração pública criticando a pré-temporada do São Paulo, que está sendo realizada na Flórida, nos Estados Unidos. A representante palmeirense já havia afirmado que viagens como essa servem para "dirigente poder passear". Agora, afirmou, sem citar nomes, que as pessoas no futebol não estou acostumadas a ouvir "verdades".

- As pessoas no futebol não estão acostumadas a ouvir a verdade. E a verdade é uma só, eu não tenho dúvida disso. Essa coisa de internacionalização, você faz com seu time pagando suas contas em dia, seus compromissos, mostrando um bom trabalho [...] O mundo é globalizado, todo mundo está vendo todo mundo, eu não preciso ficar rodando o mundo para mostrar quem eu sou, as pessoas sabem quem são os clubes, sabe quem honra seus compromissos e sabe quem faz um trabalho profissional - disparou Leila à CazéTV.

A declaração foi dada pouco antes das duas equipes entrarem em campo. O Palmeiras pelo Paulistão, onde venceu a Portuguesa por 2 x 0, e o Tricolor pelo FC Series, em amistoso que terminou empatado com o Cruzeiro.

Primeira declaração de Leila aconteceu após evento na sede do Palmeiras. (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

A fala de Leila acontece após Julio Casares, presidente do Tricolor, se posicionar sobre a primeira declaração da dirigente. Em sua fala, o mandatário do São Paulo afirmou que o clube tem, sim, benefícios financeiros e de marca, já que se trata de um clube internacional e globalizado.

Casares ainda afirmou que não fala de outras instituições e sua reposta ao citar a internacionalização do São Paulo não teve o intuito de ofender ninguém. Por outro lado, ironizou ao falar que Leila Pereira estava se referindo a outros dirigentes brasileiros, e não ao seu trabalho.

- Acredito que foi o momento de um descuido, mas não senti esse problema para o São Paulo. Como ela generalizou que serve para 'dirigentes passearem', aqui tem dirigentes sérios. Estava falando com o Pedrinho, dono do Cruzeiro, o Bap, que foi eleito no Flamengo, o Sérgio, presidente do Atlético-MG. O Fortaleza também fará jogo por aqui. Quem foi convidado deve ficar feliz. Nós fomos e estamos aqui. Conforme depoimento dos atletas, uma grande pré-temporada, talvez a melhor do São Paulo - disse o presidente ao Uol.

No segundo momento, a presidente Palmeirense volta a enfatizar que, em sua visão, não há benefícios em levar o clube para disputar uma competição de pré-temporada no exterior.

- É isso que eu acredito, eu não quis ofender absolutamente ninguém, eu só falei a verdade e eu repito: pré-temporada no exterior não vale de absolutamente nada, nem esportivamente e nem financeiramente. - concluiu Leila Pereira.