Anulou! Ex-árbitro analisa lance polêmico de Palmeiras x Portuguesa no Paulistão

O Palmeiras venceu a Portuguesa por 2 a 0 na primeira rodada do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (15). O jogo no Allianz Parque contou com um lance polêmico envolvendo o árbitro, que anulou um pênalti após análise no VAR. Para o comentarista Sálvio Spínola, a arbitragem acertou em voltar atrás na decisão.

O lance aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo, quando Daniel Júnior tentou tocar para a área, e a bola tocou no braço de Murilo. O árbitro marcou a penalidade em campo para a Portuguesa, mas foi chamado pelo VAR para analisar a jogada e voltou atrás na decisão.

- Bate na parte de cima (de braço). O João Vitor Gobi fez o movimento de braço aberto. Para mim, não tem braço aberto, ele está recolhendo o braço. Eu não marcaria esse pênalti. Não era nem para ter marcado em campo - opinou Sálvio Spínola durante transmissão da Record.

Maurício marcou os dois gols do Palmeiras no jogo. Especialista de arbitragem do Lance!, Paulo Caravina também concordou com a decisão final de anular a penalidade para a Portuguesa.