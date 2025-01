Palmeiras vence Portuguesa com brilho de Mauricio em estreia no Paulistão

O Palmeiras derrotou a Portuguesa por 2 a 0 nesta quarta-feira (15), no Allianz Parque, em partida válida pela primeira rodada do Paulistão. Mauricio, uma vez em cada etapa, marcou os dois gols do Verdão no duelo.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos três pontos e assumiu a liderança do grupo D. A Lusa, por sua vez, larga na lanterna da chave.

Como foi o jogo?

Os primeiros 45 minutos no Allianz foram de ataque contra defesa. O Palmeiras dominou amplamente a partida e criou diversas oportunidades perigosas para sair em vantagem. Na jogada mais bem construída, Mauricio abriu o placar aos 12 minutos, após driblar a marcação e finalizar com potência.

Após isso, o Verdão se sentiu mais à vontade e criou várias oportunidades para aumentar a vantagem. Richard Ríos, Mauricio e Estêvão perderam boas chances. A Portuguesa tentou algumas investidas ao ataque, mas não teve sucesso e não levou perigo a Weverton, que apenas observou o desenrolar da partida.

Assim como no primeiro tempo, o Verdão dominou o restante do confronto. A equipe comandada por Cauan de Almeida chegou a ter um pênalti marcado a seu favor logo nos minutos iniciais, mas a arbitragem reverteu a decisão após revisão do VAR.

Na sequência, Marcos Rocha, em jogada ensaiada de escanteio, encontrou Mauricio na área, que marcou o segundo gol do Palmeiras e deu números finais ao jogo.

O que vem por aí?

No próximo sábado (18), o Palmeiras visita o Noroeste fora de casa, às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia, a Portuguesa enfrenta o Novorizontino em casa, às 20h30 (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada do Paulistão.

Estêvão, atacante do Palmeiras, em partida contra a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 0 PORTUGUESA

1ª rodada do Campeonato Paulista 2024

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 20245, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Mauricio (12'/1ºT; 24'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Hipólito, Hudson e Fernando Henrique (POR)

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Naves (Benedetti), Murilo e Vanderlan (Giay); Fabinho, Richard Ríos e Rômulo (Allan); Mauricio (Atuesta), Estêvão e Thalys (Luighi).

PORTUGUESA (Técnico: Cauan de Almeida)

Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson (Tauã) e Cristiano (Iago Dias); Daniel Jr (Portuga), Maceió e Henrique Almeida (Renan Peixoto).