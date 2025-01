Mauricio comemora gols pelo Palmeiras e explica disputa por titularidade com Veiga

Assim como no último compromisso de 2024, Mauricio foi titular no Palmeiras e se destacou na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, no Allianz Parque, pela estreia do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Mercado da bola: Vitor Reis, do Palmeiras, viaja para assinar com o Manchester City

Autor dos dois gols do Verdão no confronto, Mauricio revelou que pode atuar ao lado de Raphael Veiga, poupado devido ao curto tempo de preparação para o início da competição, mas afirmou que a decisão cabe ao técnico Abel Ferreira.

- É um problema do Abel (Ferreira), mas eu acho que dá pra gente jogar junto. A gente já jogou juntos alguns jogos no ano passado. É um cara que admiro bastante, que tem muita qualidade, é um ídolo aqui, uma referência, não só pra mim que jogamos na mesma posição. Ele fez o que fez, vários gols em decisão, sempre foi um jogador muito importante, continua sendo. Isso é um problema para o Abel, mas, com certeza, dá pra gente jogar junto - explicou o atleta.

continua após a publicidade

Após balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Palmeiras no Allianz Parque, Mauricio celebrou o fim do jejum e disse que a vitória sobre a Lusa ficará marcada para sempre em sua vida.

Maurício comemora gol do Palmeiras diante da Portuguesa, pelo Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- Uma sensação única. Eu estava um pouco ansioso, não vou mentir. Ano passado eu tive um gol que foi anulado contra o Grêmio, fiquei muito triste, mas sempre continuei trabalhando. Era um sonho poder fazer meu primeiro gol aqui. Vai ficar marcado na minha vida esse noite única - completou o meio-campista.

continua após a publicidade

O Verdão volta a campo no próximo sábado (18), contra o Noroeste, às 18h30 (de Brasília) em Bauru (SP), pela segunda rodada da fase de grupos do Paulistão.