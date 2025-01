Torcida do São Paulo fica na bronca após sofrer gol relâmpago: ‘Já passou a saudade’

A torcida do São Paulo precisou de apenas 30 segundos para ficar na bronca e "matar a saudade" do time após mais de um mês sem ver o time jogar. O Tricolor sofreu um gol relâmpago contra o Cruzeiro no jogo pela FC Series e saiu perdendo por 1 x 0.

Nas redes sociais, são-paulinos não esconderam a insatisfação com o lance de desatenção do zagueiro Sabino no gol cruzeirense e a situação gerou muitos memes e piadas nas redes.

- Já passou a saudade do São Paulo. Acabou com meu ano - brincou um dos perfis no X, antigo Twitter.

Cruzeiro marca gol contra o São Paulo com apenas 30 segundo no FC Series. (Foto: Reprodução/YouTube/TNT Sports)

Outros citaram a tentativa falha da saída de bola do São Paulo. A equipe foi quem saiu jogando após o apito inicial, recuou e errou o passe na tentativa de iniciar a jogada. Até o técnico Fernando Diniz, que comanda o Cruzeiro, foi citado nas publicações.

- São Paulo quis sair fazendo jogando igual o Diniz e tomou o gol - escreveu outra conta no X.

O duelo entre São Paulo x Cruzeiro abre as disputas do FC Series, que acontece no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Além deste jogo, o Tricolor enfrentará o Flamengo no dia 19. Um dia antes, Cruzeiro e Atlético Mineiro fazem o clássico de Minas também em Orlando.

