Os jogadores que podem se despedir do São Paulo na rodada final do Brasileirão

Apesar de não ter mais objetivos para alcançar no Brasileirão, o São Paulo entra em campo neste domingo (8) contra o Botafogo em uma partida que vale o título do campeonato. O alvinegro depende apenas de si para levar a taça da competição. O jogo da 38ª rodada também pode marcar a despedida de alguns nomes do elenco são-paulino do clube, que deve preparar algumas saídas na virada do ano.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo: salário alto e concorrência dificultam volta de Oscar

Na partida, o São Paulo deve entrar em campo com um time misto, composto por atletas titulares e outros que receberam menos minutagem ao longo da temporada. Zubeldía afirmou que alguns nomes que indicaram incômodo físico devem ficar de fora. Entre eles, o atacante Lucas.

- Sobre o jogo contra o Botafogo, há jogadores como o Lucas, que esteve em quase todas as partidas, ou outros que jogaram muitos minutos, que talvez estejam com algum incômodo ou acúmulo de desgaste, e preciso ver como vou gerenciar isso para este último jogo - afirmou o treinador após a derrota para o {Juventude} no meio da semana.

continua após a publicidade

Elenco do São Paulo em jogo no MorumBis pelo Brasileirão. (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

A lista de nomes que podem se despedir do São Paulo envolve nomes que estão emprestados ao clube e outros que têm o vínculo se encerrando ao fim de dezembro. Os jogadores que acabam o contrato agora em dezembro são: os volantes Luiz Gustavo e Liziero e o lateral direito Rafinha.

O lateral Orejuela encerra seu vínculo em março, após o fim do Paulistão, mas tem futuro incerto na equipe. O atleta foi emprestado durante a temporada, retornou à equipe e seguiu sem minutagem com Zubeldía. Ainda há dúvidas se ele será aproveitado no estadual e na pré-temporada ou se já poderá se despedir do elenco na virada do ano.

continua após a publicidade

➡️ Vaga direta na Libertadores dá ‘respiro’ ao São Paulo no início de 2025

Os volantes Santiago Longo e Jhegson Méndez são outros nomes com pouquíssima minutagem no São Paulo, mas seus contratos são um pouco mais longos e a dupla ainda pode permanecer. Longo está emprestado ao Tricolor até o meio do ano pelo Belgrano, da Argentina, enquanto Méndez pertence ao São Paulo e tem vínculo até o fim de 2026.

Possíveis renovações

O Tricolor tem interesse em estender o contrato com Luiz Gustavo, que foi titular absoluto na temporada e uma das lideranças do elenco de Zubeldía. O jogador de 37 anos chegou sem contrato após passagem no futebol árabe e a equipe já faz suas movimentações para contar o Luiz Gustavo no próximo ano. Agora, com a definição da temporada do São Paulo, as conversas devem avançar.

Luiz Gustavo em jogo contra o RB Bragantino. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

No caso de Liziero, o meia esteve emprestado para o futebol suíço em parte da temporada e, ao retornar o Brasil, foi aproveitado por Zubeldía em alguna jogos do Brasileirão. Após a partida contra o Athletico-PR, sofreu uma lesão muscular do quadril que o tirou dos jogos finais. Porém, o fato de ter sido usado pelo técnico argentino em jogos do campeonato nacional indicam que pode haver uma renovação a caminho.

➡️ São Paulo supera 1 milhão de torcedores no MorumBis em 2024; veja número

Jogadores emprestados

O São Paulo ainda conta com nomes que estão emprestados para outros clubes e que podem retornar à equipe na próxima temporada. Pedro Vilhena, meia-atacante, se formou nas categorias de base do Tricolor e estava emprestado ao Sport. O meia de 22 anos não fica do Leão da Ilha e deve retornar ao clube paulista, mas ainda não tem futuro traçado, principalmente por não ter trabalhado com Zubeldía na equipe. Sue contrato no São Paulo vai até o fim 2026.

A situação do volante Luan é a mesma. Emprestado ao Vitória, não tem garantia que fica no rubro-negro baiano e pode ser opção no elenco do Tricolor após a virada do ano. Também tem contrato até 2026 e, por não ter atuado com o técnico argentino no clube, a opção de ser observado não está descartada. O Por outro aldo, o Vitória tem interesse em mantê-lo e as conversas entre as equipes deve se iniciar.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O lateral Raí Ramos foi emprestado para o Ceará no fim da última temporada e assinou com o alvinegro cearense até dezembro deste ano. Nesta última semana, Raí se despediu do elenco e da torcida do Vovô nas redes sociais e não fica para a próxima temporada. Ele retorna ao São Paulo, onde tem vínculo estabelecido até dezembro de 2025.

Dos nomes emprestados, o único que tem contrato até dezembro deste ano é Nikão. O atacante está atuando pelo Athletico-PR e não retornará ao São Paulo. O atleta fica livre para negociar um novo contrato com o Furacão ou com qualquer outra equipe.