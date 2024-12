São Paulo: salário alto e concorrência dificultam volta de Oscar

O São Paulo tem como prioridade a contratação de um meia para a próxima temporada. E Oscar aparece como um dos favoritos da diretoria tricolor. Mas a negociação enfrenta desafios significativos. Os dirigentes do Tricolor ainda veem o meio-campista distante e precisam superar obstáculos financeiros e concorrência para concretizar a transferência.

O principal impedimento é a questão financeira. Oscar, que passou oito anos no Shanghai Port, tem um salário fora da realidade para os clubes brasileiros e precisaria topar uma redução significativa em seus vencimentos para voltar ao Brasil.

Outro entrave para a negociação é a concorrência. Segundo o Lance! apurou, Oscar já tem sondagens de clubes do exterior e do Brasil. Clubes da Arábia Saudita e Estados Unidos aparecem como interessados, e até mesmo uma permanência na China não está descartada, mas o meia só vai decidir seu futuro após o fim da temporada.

O São Paulo, que no próximo ano começa a implantar um plano de austeridade financeira, precisará adequar sua folha salarial se quiser ter Oscar. Galoppo, insatisfeito com a reserva, e Rodrigo Nestor, sondado pelo Bahia, são os que têm maior chance de sair no momento. Se isso ocorrer, o São Paulo terá recursos para poder oferecer a Oscar uma proposta que pode fazer o jogador pensar em voltar ao Brasil.

Após a derrota para o Juventude, na última quarta-feira, o técnico Luís Zubeldía pediu cinco reforços para qualificar o elenco para a temporada de 2025.

— O Oscar é um jogador muito importante. A gente acha que ele poderia dar um crescimento ao nosso elenco. É uma das reivindicações do Zubeldía. Não temos nenhuma negociação em andamento com o Oscar, mas ele nos interessa — disse Carlos Belmonte, ao “Uol”.

Oscar em ação pelo Campeonato Chinês (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Oscar, que já acumula oito anos no futebol chinês, em 2024 teve uma temporada marcante. Dados do SofaScore mostram que ele participou de 29 jogos, marcando 14 gols e contribuindo com 20 assistências. Com uma média de participação em gols a cada 74 minutos, o jogador foi decisivo para a equipe. Além disso, criou 28 grandes chances e realizou 151 passes decisivos, mantendo uma taxa de acerto de passes de 83%. Mostrando versatilidade em campo, Oscar também se destacou defensivamente, recuperando 154 bolas ao longo da temporada.

Comparando o desempenho de Oscar no Shanghai Port com o período em que atuou pelo Chelsea, é possível observar números impressionantes e uma evolução em sua produtividade ofensiva. Pelo Shanghai Port, Oscar disputou 245 jogos, marcando 76 gols e distribuindo 110 assistências, o que resulta em uma participação direta em gols a cada 116 minutos. Já no Chelsea, o meio-campista participou de 203 partidas, balançando as redes 38 vezes e fornecendo 30 assistências, com uma média de participação em gols a cada 192 minutos.