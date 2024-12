São Paulo supera 1 milhão de torcedores no MorumBis em 2024

O São Paulo teve mais de 1,4 milhão de torcedores presentes ao MorumBis em seus jogos no ano de 2024. Isso gerou ao clube uma receita bruta com bilheteria de mais de R$ 94 milhões ao Tricolor. É o terceiro ano seguido que o São Paulo coloca mais de 1 milhão de torcedores em seu estádio.

O time deu adeus ao MorumBis na última quarta-feira com uma derrota amarga para o Juventude por 2 a 1, frustrando os torcedores que marcaram presença no último compromisso do time como mandante nesta temporada. Apesar do tropeço, a equipe encerra o ano com um desempenho sólido em casa e recordes históricos.

Em 32 jogos disputados no estádio, o São Paulo conquistou 19 vitórias, empatou sete vezes e perdeu apenas seis partidas, atingindo um aproveitamento de 66,6%.

Torcida do São Paulo faz festa no estádio MorumBis (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

No total, foram de 34 jogos como mandante no ano, incluindo dois realizados fora do Morumbi, o Tricolor somou 20 vitórias, oito empates e seis derrotas.

Mesmo fora do Morumbi, o São Paulo manteve sua força como mandante. As vitórias sobre o Corinthians, em Brasília, e o Vasco, em Campinas, contribuíram para o bom desempenho em jogos "em casa".

Dos 59 pontos acumulados no Campeonato Brasileiro, 40 foram conquistados em casa, o que ressalta a força do time diante de sua torcida. A média de público foi outro destaque: o Morumbi registrou 45.589 torcedores por partida, a maior da história do clube. Esse número supera o recorde anterior, de 44.580 torcedores, alcançado em 2023. Este é o terceiro ano consecutivo em que o São Paulo estabelece uma nova marca de público médio.

O último jogo no MorumBis em 2024 reuniu 31.442 torcedores, que se despediram da equipe em clima de gratidão e expectativa para 2025. Apesar do revés na despedida, o São Paulo consolidou o MorumBis como uma fortaleza e um palco de recordes históricos.