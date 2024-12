Vai poupar? Botafogo deve enfrentar um São Paulo desfalcado

Neste domingo (8), o Botafogo entra em campo em busca de mais um título. Depois de vencer o Internacional, na última quarta-feira (4), o Glorioso precisa apenas de um empate com o São Paulo, no Nilton Santos, para soltar o grito de campeão brasileiro junto à sua torcida. E para aumentar a confiança, o Tricolor não deve ir com força máxima para a última rodada do Brasileirão.

Para o clube paulista, o último duelo do ano não terá grandes emoções. Isso porque a equipe de Zubeldía já está classificada para a Libertadores e, na sexta colocação, se vê distante tanto na quinta quanto da sétima posição em termos de pontuação. Assim, o São Paulo deve descansar algunas atletas para a partida deste domingo (8).

Após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, no Morumbis, na última quarta-feira (4), o técnico tricolor falou sobre o desgaste físico de alguns jogadores e desconversou sobre a escalação titular diante do Botafogo.

— Sobre o jogo contra o Botafogo, há jogadores como o Lucas, que esteve em quase todas as partidas, ou outros que jogaram muitos minutos, que talvez estejam com algum incômodo ou acúmulo de desgaste, e preciso ver como vou gerenciar isso para este último jogo.

Além disso, Wellington Rato e Ferreirinha foram baixas de última hora já para a partida contra o Juventude. Na ocasião, Zubeldía foi com um time quase completo para o último jogo em casa. Por isso, a tendência é que alguns reservas sejam utilizados na 38ª rodada.

— Muitos vão dizer: "Ah, mas eles têm férias; se lesionam agora e se recuperam nas férias." Não, porque eu quero que as férias deles sejam férias, que não passem esse tempo em um consultório. Porque depois eles terão que jogar 70 partidas no ano, e eu os quero frescos. Quero que estejam bem da mente e bem fisicamente. Porque, já a partir do final de janeiro ou meados de janeiro, teremos partidas importantes. Então, na dúvida, prefiro ser um pouco mais conservador, porque não quero que saiam lesionados. Depois, eu perco o monitoramento dos jogadores, e talvez eles voltem no dia 8 de janeiro com incômodos, e já começamos mal o ano de 2025. E não nos sobra nada, não nos sobra nada. Por isso, quero que terminem bem o ano - afirmou o treinador.

O Botafogo encara o São Paulo no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. Já o Palmeiras, encara o Fluminense, que luta contra o rebaixamento, no Allianz Parque. A bola, para ambas as partidas, rola a partir das 16h (de Brasília).

