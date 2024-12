Decisão do São Paulo deve influenciar disputa entre Palmeiras e Botafogo no Brasileirão

O São Paulo terá papel decisivo na disputa entre Palmeiras e Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro. Adversário direto do rival do Verdão, o Tricolor deve entrar em campo no Rio de Janeiro com a equipe reserva, conforme projetou o técnico Luis Zubeldía.

Após a derrota em casa para o Juventude, o treinador argentino demonstrou preocupação com a condição física de alguns jogadores do elenco. Um exemplo é o meio-campista Lucas, que já disputou 49 partidas na atual temporada.

- Sobre o jogo contra o Botafogo, há jogadores como o Lucas, que esteve em quase todas as partidas, ou outros que jogaram muitos minutos, que talvez estejam com algum incômodo ou acúmulo de desgaste, e preciso ver como vou gerenciar isso para este último jogo - explicou Zubeldía em entrevista.

Assim, a tendência é que o São Paulo entre em campo com um time alternativo no Nilton Santos, uma vez que o clube paulista assegurou a sexta colocação na tabela de classificação e não pode ser ultrapassado.

O que o Palmeiras precisa para ser campeão?

Para conquistar o tricampeonato brasileiro no domingo (8), o Palmeiras precisa vencer o Fluminense no Allianz Parque, além de torcer por uma derrota do Botafogo. Com isso, a equipe dirigida por Abel Ferreira chegaria aos 76 pontos e ultrapassaria o Glorioso nos critétios de desempate - 23 vitórias contra 22.

O São Paulo não perdeu para o Palmeiras na atual temporada, com três empates: dois nas quartas de final da Libertadores e um no primeiro turno do Brasileirão. Se o resultado se repetir, no entanto, o Palmeiras ficará com a segunda colocação no campeonato.