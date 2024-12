São Paulo: saiba quanto o Tricolor vai ganhar de premiação no Brasileiro

Sem aspirações no Campeonato Brasileiro, o São Paulo entra em campo no próximo domingo para enfrentar o Botafogo basicamente para cumprir tabela.

Com 59 pontos, o Tricolor está na sexta posição na tabela e não pode ultrapassar e nem ser ultrapassado por ninguém. Além disso, o time já conseguiu seu objetivo no ano ao conquistar a vaga para a Libertadores — contou com a ajuda do Botafogo para ir direto à fase de grupos da competição continental em 2025.

Lucas Moura contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro em 2024 (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Assim, o Tricolor sabe até o quanto deve receber de premiação pela disputa do Brasileirão deste ano. O clube do Morumbi deve receber aproximadamente R$ 36 milhões por sua colocação no torneio.

Considerando os acordos de TV aberta e fechada, os clubes dividirão R$ 481,6 milhões referentes ao desempenho na competição.

Anualmente, uma parcela das receitas provenientes dos direitos de transmissão é distribuída entre os times conforme sua colocação final na tabela. Essa quantia destinada à premiação corresponde a 30% do valor que a Globo paga pelos direitos de exibição em TV aberta e fechada.

O vencedor do Campeonato Brasileiro de 2024 receberá uma premiação de R$ 48,1 milhões por conquistar o primeiro lugar.

Os valores foram estabelecidos nos contratos firmados em 2019, mas passam por ajustes anuais com base na média dos índices de inflação IGPM e IPCA (Fator de Correção Monetária). Por essa razão, as premiações aumentam a cada temporada.

O São Paulo enfrenta o Botafogo no próximo domingo, 8, às 16h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no jogo em que os cariocas podem conquistar o título do Brasileirão.