A classificação direta do São Paulo para a fase de grupos da Libertadores 2025 tem um impacto direto na preparação do grupo para a próxima temporada. Como o clube já havia divulgado, o Tricolor participará da FC Series, torneio de pré-temporada nos EUA. Com um calendário apertado por conta da antecipação do estadual, a vaga direta deixa um respiro de datas que serão exploradas pelo clube. O intuito é fazer uma paração completa na parte física e tática do elenco antes do começo das principais competições do ano.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo: saiba quanto o Tricolor vai ganhar de premiação no Brasileiro

A equipe de Luis Zubeldía terá na próxima temporada o Campeonato Paulista, Copa Do Brasil, Brasileirão e Libertadores, com o agravante de que o primeiro semestre será mais apertado já que os estaduais começarão algumas semanas antes e o Campeonato Brasileiro também terá algumas datas antecipadas. Além disso, a pré-temporada começará ao mesmo tempo que o Paulistão. Ou seja, o clube precisa desatar esse nó de datas se quiser ter um início de ano dentro planejado.

A estratégia montada pela diretoria do Tricolor - ainda que não tenha sido divulgada de maneira oficial - é usar datas dedicadas à Conmebol em janeiro para jogar jogos do Paulistão. O São Paulo "perderá" dois jogos do estadual enquanto estiver nos EUA.

continua após a publicidade

Elenco do São Paulo no MorumBis. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

A estreia no dia 15 de janeiro contra a Inter de Limeira acontece no mesmo dia do amistoso com o Cruzeiro em Orlando. Depois, no dia 19 de janeiro, o Tricolor estará enfrentando o Flamengo, também na Flórida, enquanto o calendário do Paulistão consta um jogo contra o Botafogo-SP.

Para que a equipe não precise desmembrar o seu elenco ou usar atletas do sub-20 - que também estarão com o calendário cheio na disputa da Copa São Paulo - a diretoria do clube quer usar as duas datas da pré-Libertadores para disputar jogos do estadual. Ou seja, mesmo que não estará jogando a fase preliminar, o São Paulo quer usar esse espaço parar tirar o atraso do Paulistão.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo: Zubeldía indica time reserva contra o Botafogo

Mas, na prática, pode ser que o clube encontre dificuldades. Isso porque as datas da fase preliminar não são exclusivas da Conmebol e o calendário do Paulistão já foi divulgado e inclui outros jogos da fase de grupos em datas usadas pela competição continental. O estadual terá suas partidas jogadas em sequência, com a diferença mínima de três ou quatro dias entre os jogos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que os campeonatos estaduais precisam ter até 16 datas e se encerrem no dia 26 de março. Três dias depois, o calendário já estabelece o início da disputa da Série A.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O elenco são-paulino terá um mês de férias. Após a última rodada do Brasileirão, 8 de dezembro, os atletas estão liberados até a primeira semana de janeiro, quando se reapresentam e já embarcam para os Estados Unidos. O clube ainda divulgará as datas oficiais dos atletas.