São Paulo traz pacotão para base e pensa a longo prazo

O São Paulo trouxe um pacotão de reforços para a base nesta janela de transferências. Ao todo, foram 16 contratações, que contabilizam tanto jogadores do Sub-20 quanto categorias mais jovens do Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

As contratações, por sua vez, foram feitas pensando a longo prazo. Isso olhando em dois caminhos: aproveitar promessas no elenco profissional, como visto por muitas temporadas, e pensar até mesmo em lucrar com eventuais vendas no futuro.

Segundo um estudo do CIES Football Observatory, o São Paulo é um dos clubes brasileiros que mais revelam jogadores para o futebol internacional. Na sétima posição no ranking internacional, foram 37 atletas que o Tricolor formou na categoria de base, desde 2005, que foram negociados para o futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️São Paulo tem dia decisivo por Thiago Mendes, mas futuro é incerto

Entre alguns nomes de destaque que o clube trouxe nesta janela, estão jogadores com passagens pela Seleção Brasileira, como Isac Silvestre, que chega em definitivo após passagem pelo Bragantino, e Matheus Ferreira, ex-Vasco e que vem como empréstimo, mas como opção de compra.

Outro jogador que chamou atenção foi Juan Manuel Portes. Colombiano, de 18 anos, estava no Envigado FC, da Colômbia.

Isac Silvestre estava no Bragantino (Foto: Divulgação/RB Bragantino)<br>

Veja todas as contratações que o São Paulo trouxe para Cotia