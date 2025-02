São Paulo reencontra adversário de ‘virada de chave’ para afastar incertezas

O São Paulo encara o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será na segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), no MorumBis, e o Tricolor reencontra um adversário crucial para a sua virada de chave na última temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O clube foi eliminado pelo Novorizontino na última edição do Paulistão. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar e o São Paulo acabou perdendo por 5 a 4 na decisão por pênaltis. O Tricolor era treinador por Thiago Carpini.

O jovem treinador encerrou 2023 com a conquista do acesso à Série A comandando o Juventude e foi escolhido pela diretoria do clube para assumir o São Paulo após a saída de Dorival Júnior, que assumiu a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

A diretoria buscava um novo comandante para a reconstrução do Tricolor após a saída do técnico, que havia conquistado a Copa do Brasil em 2023. A eliminação contra o Novorizontino foi crucial para a demissão de Thiago Carpini, que aconteceria pouco mais de um mês depois, após maus resultados no Brasileirão.

São Paulo foi eliminado pelo Novorizontino no último Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Busca por Zubeldía

A diretoria então decidiu mudar de rota e apostar em um treinador experiente. A solução foi olhar para o mercado sul-americano. Campeão da Copa Sul-Americana em 2023 com a LDU, Zubeldía foi o escolhido para assumir o São Paulo.

continua após a publicidade

O treinador conseguiu corrigir a rota da equipe na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O clube acabou sendo eliminado nas quartas de final da competição continental após uma derrota nos pênaltis para o Botafogo.

Na Copa do Brasil, o clube perdeu para o Atlético-MG, também nas quartas de final. O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação e garantiu classificação direta para a Copa Libertadores.

Decisão

O treinador terminou a temporada em alta, mas enfrentas desafios neste Campeonato Paulista. O São Paulo disputou 12 jogos, venceu cinco, empatou quatro e perdeu três vezes na primeira fase do estadual. A irregularidade do ano causou protestos da torcida que cobram mais desempenho.

Mais uma vez, o confronto com o Novorizontino pode ser decisivo para o futuro do São Paulo na temporada. A equipe do interior chega às quartas de final com uma campanha semelhante: quatro vitórias, seis empates e duas derrotas no Paulistão.