São Paulo tem dia decisivo por Thiago Mendes, mas futuro é incerto

O São Paulo tem somente esta sexta-feira (28) para a última cartada por Thiago Mendes, mas a vinda do jogador é vista como praticamente improvável nesta janela.

Segundo o Lance! apurou, o Al-Rayyan, tem em mente manter o atleta até o final do seu vínculo, que termina na metade do ano. Além disso, como aconteceu em outras tentativas do Tricolor, o clube do Catar não chegou em acordo falando da parte financeira.

Com Pablo Maia fora até o final do primeiro semestre e Luiz Gustavo em recuperação, mesmo que próxima, o Tricolor enfrenta dificuldades no setor. O São Paulo tinha até hoje para tentar um caminho que fosse viável para ambos os lados.

Porém, Thiago Mendes não será 100% descartado das ideias do Tricolor. Se a questão é o dinheiro e o vínculo do volante até o dia 30 de junho com o Al-Rayyan, existe uma possibilidade do São Paulo tentar algo na próxima janela. Isso tendo em vista que o retorno do jogador é um sonho antigo.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Thiago Mendes passou pelo São Paulo no passado

Thiago Mendes teve sua primeira passagem pelo São Paulo em 2014, quando o Tricolor superou a concorrência de clubes como o Palmeiras e fechou um contrato de cinco temporadas.

Em 2017, o volante se transferiu para o Lille, da França, e posteriormente defendeu o Lyon antes de seguir para o futebol catariano. Em julho de 2023, assinou com o Al-Rayyan, seu atual clube.