Retrospectiva 2024: Zubeldía supera crise e sustenta um São Paulo mais competitivo

“2025 pode ser o nosso ano”. Foi dessa forma que o técnico do São Paulo Luis Zubeldía falou quando o Tricolor garantiu a vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores. E o horizonte positivo do treinador não chega à toa. Afinal, desde a sua chegada, a equipe foi estável no Brasileirão e bateu quartas de final tanto na competição continental e na Copa do Brasil. Apesar dos altos e baixos, a parceria entre técnico e time se mostrou sólida ao longo da temporada 2024.

Ao chegar em abril, Zubeldía teve pouco tempo para dar a equipe sua cara e selecionar os atletas que mais se aproximavam do seu estilo de jogo, principalmente por não ter feito a montagem do elenco neste ano. Mesmo assim, iniciou sua trajetória com uma vitória importante fora de casa na Libertadores, o que abriu caminho para uma primeira fase sem sustos e com o primeiro lugar do grupo garantido.

A vitória na estreia não foi isolada. O treinador só perdeu sua primeira partida em seu 13º compromisso, diante do Cuiabá, pelo Brasileirão. Ao longo do ano, ainda sustentou sequências de invencibilidade ao longo da temporada.

Outro saldo positivo conquistado na era Zubeldía foi a constância do time, que não amargou jejuns sem vencer na competição nacional e, ao enfrentar a fase mais difícil do ano quando foi eliminado em dois mata-matas em um período de 20 dias, deu resposta no Brasileiro e não deixou o ritmo cair. A 6ª posição foi confirmada algumas rodadas antes do fim do campeonato.

Apagões e derrotas

É claro que a temporada soma mais saldo positivo do que negativo, mas não há como deixar de citar o contexto das duas eliminações da Copa Do Brasil e do mata-mata. Contra o Atlético Mineiro, não aproveitou a vantagem do jogo em casa na ida e perdeu por 1 x 0 com pouco repertório dentro de campo. Na volta, jogo morno no ritmo do adversário e um empate sem gols que selou a queda na competição.

Contra o Botafogo, na Libertadores, o time esteve mais próximo de garantir a vaga. Sofreu contra o alvinegro, principalmente no jogo de ida, mas o rumo poderia ter sido diferente se não fosse o pênalti desperdiçado por Lucas no MorumBis. Caiu nos pênaltis dentro de casa.

Gestão de elenco no São Paulo

O ano também apresentou desafios de gerenciamento do elenco ao treinador argentino. Zubeldía chegou em uma equipe com nomes de peso no elenco, a exemplo de Rafinha, Lucas, Luciano e Calleri, além James Rodríguez, nome que gerou polêmica ao longo de sua passagem pelo clube.

No fim da temporada, o técnico argentino precisou lidar com seu principal problema na escalação do time titular. A lateral esquerda é um setor carente do elenco e precisará ser reforçado pela diretoria nesta janela de transferências. Na reta final, o treinador precisou improvisar diante das lesões de Welington e Patryck Lanza e improvisou com mais de um nome no setor. Sabino, Liziero e Rafinha, deslocado do lado direito, ocuparam a posição para suprir.

Para o próximo ano, o clube ainda não tem substitutos à altura para as saídas de Welington, negociado com o Southampton, e Rafinha, que não estendeu o contrato e acertou com o Coritiba.

Por outro lado, o trabalho neste ano fica marcado por um baixo aproveitamento com atletas das divisões de base. O período foi vitorioso para o elenco sub-20, campeão da Copa do Brasil, mas o técnico argentino pouco aproveitou durante o calendário para introduzir novos nomes no elenco são-paulino, como Ryan Francisco e Lucas Ferreira. William Gomes, que já está incorporado à equipe principal, é mais um nome que foi cobrado pela torcida para ter mais oportunidades no onze inicial.