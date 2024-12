A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (30) a tabela detalhada e atualizada do Campeonato Paulista 2025. A federação incluiu na tabela as datas e a ordem de jogos que precisaram ser adiados na competição, como foi o caso do São Paulo, que disputará jogos de pré-temporada nos EUA após o começo do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da bola: acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

A primeira rodada será no dia 15 de janeiro, uma quarta-feira. A data marca a estreia do atual tricampeão Palmeiras, que enfrenta a Portuguesa em casa às 21h35. No dia seguinte, o Corinthians enfrenta o RB Bragantino em Bragança Paulista às 19h30. Pouco depois, às 21h30, o Santos entra em campo em sua estreia com o Mirassol, em casa.

Sorteio Paulistão 2025. (Foto: Sorteio Paulistão 2025)

O São Paulo é o único que não entrará em campo e teve o jogo com a Inter de Limeira adiado para o dia 10 de fevereiro, uma segunda-feira. A bola rola no MorumBis às 21h30.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O formato de disputa segue o mesmo dos anos anteriores. Os times jogam contra as equipes das outras chaves ao longo de 12 rodadas. Ao final, o primeiro colocado de cada grupo enfrentará o segundo em jogo único nas quartas de final.

Confira os grupos do Paulistão 2025

GRUPO A

➡️ Botafogo-SP; Mirassol; Inter de Limeira e Corinthians

GRUPO B

➡️ Guarani; Portuguesa; Red Bull Bragantino e Santos

GRUPO C

➡️ Noroeste; Água Santa; Novorizontino e São Paulo

GRUPO D

➡️ Velo Clube; São Bernardo; Ponte Preta e Palmeiras

Confira a tabela detalhada do Paulistão 2025

1ª rodada

15 de janeiro | 18h30: Novorizontino x Ponte Preta 15 de janeiro | 18h30: Velo Clube x Noroeste 15 de janeiro | 19h30: Guarani x Botafogo-SP 15 de janeiro | 21h35: Palmeiras x Portuguesa 16 de janeiro | 18h30: Água Santa x São Bernardo 16 de janeiro | 19h30: Red Bull Bragantino x Corinthians 16 de janeiro | 21h30: Santos x Mirassol 10 de fevereiro | 21h30: São Paulo x Inter de Limeira (jogo adiado)

2ª rodada

18 de janeiro | 16h: Inter de Limeira x Guarani 18 de janeiro | 18h30: Noroeste x Palmeiras 18 de janeiro | 20h30: Portuguesa x Novorizontino 19 de janeiro | 16h: Mirassol x Água Santa 19 de janeiro | 16h: São Bernardo x Red Bull Bragantino 19 de janeiro | 18h30: Corinthians x Velo Clube 19 de janeiro | 20h30: Ponte Preta x Santos 20 de janeiro | 20h: Botafogo-SP x São Paulo

3ª rodada

21 de janeiro | 19h30: Novorizontino x Inter de Limeira 22 de janeiro | 18h30: Red Bull Bragantino x Velo Clube 22 de janeiro | 19h30: Santos x Palmeiras 22 de janeiro | 20h: Ponte Preta x Portuguesa 22 de janeiro | 21h35: Corinthians x Água Santa 23 de janeiro | 18h30: Noroeste x Botafogo-SP 23 de janeiro | 18h30: São Bernardo x Mirassol 23 de janeiro | 19h30: São Paulo x Guarani

4ª rodada

25 de janeiro | 16h: Inter de Limeira x Ponte Preta 25 de janeiro | 16h: Água Santa x Red Bull Bragantino 25 de janeiro | 18h30: Velo Clube x Santos 25 de janeiro | 20h30: Palmeiras x Novorizontino 26 de janeiro | 16h: Botafogo-SP x São Bernardo 26 de janeiro | 16h: Mirassol x Portuguesa 26 de janeiro | 18h30: São Paulo x Corinthians 26 de janeiro | 20h30: Guarani x Noroeste

5ª rodada

28 de janeiro | 19h30: Palmeiras x Red Bull Bragantino 28 de janeiro | 21h30: Novorizontino x Velo Clube 29 de janeiro | 18h30: Mirassol x Guarani 29 de janeiro | 18h30: São Bernardo x Santos 29 de janeiro | 19h30: Noroeste x Inter de Limeira 29 de janeiro | 19h45: Ponte Preta x Corinthians 29 de janeiro | 21h30: Botafogo-SP x Água Santa 29 de janeiro | 21h35: Portuguesa x São Paulo

6ª rodada

31 de janeiro | 19h30: Red Bull Bragantino x Novorizontino 1º de fevereiro | 16h: Portuguesa x Botafogo-SP 1º de fevereiro | 16h: Inter de Limeira x São Bernardo 1º de fevereiro | 18h30: Corinthians x Noroeste 1º de fevereiro | 20h30: Santos x São Paulo 1º de fevereiro | 20h30: Velo Clube x Mirassol 2 de fevereiro | 16h: Água Santa x Ponte Preta 2 de fevereiro | 18h30: Guarani x Palmeiras

7ª rodada

04 de fevereiro | 18h30: Velo Clube x Portuguesa 04 de fevereiro | 20h30: Inter de Limeira x Red Bull Bragantino 05 de fevereiro | 18h30: Noroeste x Ponte Preta 05 de fevereiro | 19h15: Santos x Botafogo-SP 05 de fevereiro | 21h35: São Paulo x Mirassol 06 de fevereiro | 19h: São Bernardo x Novorizontino 06 de fevereiro | 19h30: Guarani x Água Santa 06 de fevereiro | 20h00: Palmeiras x Corinthians

8ª rodada

07 de fevereiro | 20h30: Portuguesa x Inter de Limeira 08 de fevereiro | 16h00: Botafogo-SP x Velo Clube 08 de fevereiro | 16h00: Mirassol x Noroeste 08 de fevereiro | 18h30: Red Bull Bragantino x São Paulo 09 de fevereiro | 16h: Novorizontino x Santos 09 de fevereiro | 16h: Ponte Preta x Guarani 09 de fevereiro | 18h30: Água Santa x Palmeiras 09 de fevereiro | 20h30: Corinthians x São Bernardo

9ª rodada

11 de fevereiro | 20h: Botafogo-SP x Red Bull Bragantino 12 de fevereiro | 18h30: Noroeste x São Bernardo 12 de fevereiro | 19h30: Mirassol x Ponte Preta 12 de fevereiro | 19h30: Água Santa x Portuguesa 12 de fevereiro | 21h35: Corinthians x Santos 13 de fevereiro | 19h30: Guarani x Novorizontino 13 de fevereiro | 19h30: Inter de Limeira x Palmeiras 13 de fevereiro | 21h30: São Paulo x Velo Clube

10ª rodada

15 de fevereiro | 16h: Ponte Preta x Botafogo 15 de fevereiro | 18h30: Portugusa x Corinthians 15 de fevereiro | 20h30: Red Bull Bragantino x Noroeste 16 de fevereiro | 16h: São Bernardo x Guarani 16 de fevereiro | 16h: Velo Clube x Inter de Limeira 16 de fevereiro | 18h30: Palmeiras x São Paulo 16 de fevereiro | 20h30: Santos x Água Santa 17 de fevereiro | 20h: Novorizontino x Mirassol

11ª rodada

03 de fevereiro | 21h30: Novorizontino x Corinthians 19 de fevereiro | 18h30: Água Santa x Inter de Limeira 19 de fevereiro | 19h: Guarani x Velo Clube 19 de fevereiro | 19h15: Santos x Noroeste 19 de fevereiro | 21h35: São Paulo x Ponte Preta 20 de fevereiro | 18h30: Red Bull Bragantino x Mirassol 20 de fevereiro | 19h30: Palmeiras x Botafogo 20 de fevereiro | 21h35: Portuguesa x São Bernardo

12ª rodada

23 de fevereiro | 18h30: Botafogo x Novorizontino 23 de fevereiro | 18h30: Corinthians x Guarani 23 de fevereiro | 18h30: Noroeste x Portuguesa 23 de fevereiro | 18h30: Inter de Limeira x Santos 23 de fevereiro | 18h30: Mirassol x Palmeiras 23 de fevereiro | 18h30: Ponte Preta x Red Bull Bragantino 23 de fevereiro | 18h30: São Bernardo x São Paulo 23 de fevereiro | 18h30: Velo Clube x Água Santa

Datas do mata-mata